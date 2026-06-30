一场园博盛会，让一座城“生长”

新华网 2026-06-30 10:06:00

以园博会为支点，瓯海跳出单点观光的传统思路，打造全域联动、城乡共生的“全域园博”发展模式，为城市文旅融合发展写下全新答卷。

初夏时节，浙江温州瓯海塘河碧波绕城，园博园内亭台错落、草木葱茏，一路之隔的园博印象街区烟火升腾，园林盛景与市井烟火相融共生，勾勒出全域文旅持续升温、活力迸发的鲜活图景。

支撑这份生长变化的，是今年4月落地的第十五届中国国际园林博览会（以下简称“园博会”）。以园博会为支点，瓯海跳出单点观光的传统思路，打造全域联动、城乡共生的“全域园博”发展模式，为城市文旅融合发展写下全新答卷。

今年“五一”假期，温州园博园内游人如织。王斌 摄

新格局在生长：从“景点独奏”到“全域合奏”

“以前来瓯海大多直奔景区、逛完就走，现在园林、老街、塘河、山野各有韵味，我特意订了民宿深度体验。”来自台州的游客李女士多次到访，相较于此前仅打卡园博园的浅层观光，此次全域沉浸式出游，让她直观感受到瓯海文旅业态与城市格局的质变。

游客出行的迭代升级，是瓯海全域旅游格局重塑的生动缩影。数据印证热度：今年1—5月，瓯海全域接待游客1074.38万人次，同比增长9.51%，游客总量和增幅均位居温州市第一。

过去，瓯海文旅发展长期面临资源分散、景点孤立的难题。借此契机，当地以全域思维织密游玩网络，让园博园成为区域客流集散枢纽，串联起塘河水乡、老城街巷、西部山村，织就一体化全域文旅版图。

芬妮特恩森林农场备受大小朋友青睐。温州市瓯海区文广旅体局供图

“办会带来海量客流，核心价值是倒逼全域业态提质、发展模式升级。我们的目标是推动‘过路客’变成‘过夜客’，‘单次打卡’变成‘深度体验’。”瓯海区文广旅体局相关负责人表示。当地创新打造“游园博·来瓯嗨”全域文旅IP，搭建“瓯嗨游”“瓯嗨购”等五大消费场景，同步开展“五个一百”园博主题系列活动，实现全域资源互补、业态联动、客源共享。

生态康养、文化休闲、青年潮玩、亲子研学……一条条园博主题旅游线路为广大市民和游客量身打造。书画特展、非遗展演、沉浸式互动等活动常态化上新。近期举办的“声动园博 唱游瓯海”全民K歌大赛更是点燃全民参与热情，让园博热度浸润城市每一处角落。

新业态在生长：从“门票经济”到“流量生态”

纵观不少城市办会，过度依赖门票经济，展会落幕便热度消退。瓯海跳出单一观光发展路径，依托园博国家级交流平台，统筹商务发展、体育赛事、文旅融合等多元板块，将短期观展客流转化为可持续的消费增量与产业发展动能。

园博工坊。温州市瓯海区融媒体中心供图

由老旧工业园改造而来的园博印象，是流量外溢、业态升级的鲜活样本。游园客流自然外溢至街区，带动文创、餐饮、零售持续回暖。“开园以来，文创伴手礼销量同比上涨，稳定客流也让小店经营有了长效支撑。”商户陈先生说，盛会不只带来阶段性人气，更重塑片区商业生态，培育起常态化消费市场。

以园博会为城市展示窗口，瓯海持续放大商务赋能价值，吸引全国各地客商、文旅资源集聚，先后落地数十场招商推介活动，加速打造浙南文旅商务对接、业态创新的核心高地。辖区各大商圈、酒店同步联动推出“一张机（车）票游瓯海”百项优惠举措等，激活吃住行游购娱全链条消费，搭建完整商贸闭环生态。

文体赛事则为城市注入年轻活力。今年以来，多项全国级、省级高端赛事接连落地，叠加园区配套百余场假日活动，打造独有的“景赛一体”场景。不少参赛观赛青年表示，赛场氛围感十足，赛后游园、泛舟塘河，一站式休闲体验别有一番风味。

梧田老街花朝节国风元素吸引大量人流关注。王斌 摄

以赛事聚青年、以文旅带动商贸，瓯海有效拉长游客停留时长，破解传统观光游留客难、业态单薄、体验浅层化等痛点，为文旅产业长远发展夯实根基。

新生活在生长：从“展会红利”到“城市红利”

园博盛会热度正酣，但瓯海并未局限于短期流量，始终坚持“办会为城、长效运营”理念，将这场国家级盛会作为推动城市有机更新、青年人才集聚、城乡共同富裕的长期抓手。

盛会释放的红利，正源源不断向全域延伸。梧田老街汉服巡游、青灯市集等园博配套活动轮番上演，带动非遗体验、古风消费、潮流文创等业态持续升温；西部泽雅山区民宿、特色农家乐备受青睐，不少返乡青年依托乡村文旅创业增收……眼下，“一园引流、全域承接、城乡共兴”的文旅新格局在瓯海清晰成型。

“园博的终点不是展会落幕，而是城市美好生活的全新起点。我们要把这片园林、这片空间永久留给市民，让生态、文化、产业的红利长久扎根、造福百姓，持续滋养城市长远发展。”瓯海区相关负责人表示。

夜幕下的温州园博园景观。陈明铭 摄

依托园博会长效运营机制，瓯海同步推进老旧工业园区转型升级，提质改造塘河沿线路网、滨水公共空间，补齐城市功能短板，持续承接园区外溢客流与消费需求。同时搭建城乡文旅协同通道，常态化引导主城客流下沉山区，推动文旅项目多点开花，走出主城赋能乡村、城乡双向共赢的新路径。

5月上新的园博夜游首晚便吸引6万人次参与，有效破解以往文旅发展“昼旺夜淡”难题。园博带来的夜游、市集、音乐、观影、互动等多元形式，联动瓯海本土山根艺术村、青灯市集等潮流文旅点位，搭建起覆盖全年龄段、多元消费圈层的都市休闲矩阵，形成业态丰富、四季可游的全域文旅产业体系。

从园博园里拔节生长的草木，到瓯海全域涌动的新格局、新业态、新生活，一场盛会带来的生长仍在持续。当园林盛景融入日常、产业活力扎根乡土、美好生活惠及百姓，这座城的生长故事，还在继续。

来 源：新华网

原标题： 一场园博盛会，让一座城“生长”

作者：黄佳/文

本文转自：温州新闻网 66wz.com