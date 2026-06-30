鹿城区领导开展“七一”走访慰问活动

鹿城发布 2026-06-30 10:21:12

薪火相传百年路，深情关怀映初心。在中国共产党成立105周年之际，鹿城区领导张崇波、何占宇、陈久喜开展“七一”走访慰问活动，向鹿城区广大党员致以节日问候和诚挚祝福。

薪火相传百年路，深情关怀映初心。在中国共产党成立105周年之际，鹿城区领导张崇波、何占宇、陈久喜开展“七一”走访慰问活动，向鹿城区广大党员致以节日问候和诚挚祝福。

在老党员林邦进、困难党员林协胜家中，鹿城区委书记张崇波与他们一起追忆过往奋斗岁月，并详细询问其身体、家庭和生活情况。张崇波说，每一位老党员都是一面迎风飘扬的旗帜，每一位困难党员都是组织始终不渝的牵挂。希望老党员桑榆未晚、为霞满天，继续以毕生积淀的智慧与品格发光散热，一如既往地关心党的事业，继续做年轻一代前行路上的灯塔和标杆，让红色基因在新老携手中生生不息，让初心火种在代际相传中愈加璀璨。相关单位要用心用情做好服务保障工作，让广大老党员真正感受到党组织始终是他们最坚实、最温暖的依靠。

慰问中，张崇波表示，今年是中国共产党成立105周年，是“十五五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家的关键起步年。鹿城区上下要深入学习贯彻习近平党建思想，从党的百年奋斗历程中汲取智慧力量，传承发扬老党员忠诚奉献、余热生辉的宝贵品质。要始终牢记“中国共产党根基在人民、血脉在人民、力量在人民”的谆谆教诲，想人民之所想、行人民之所嘱，深入践行“执政重在基层、工作倾斜基层、关爱传给基层”重要要求，不断筑牢党执政的群众根基。要紧紧围绕市委“一圈一极一中心”战略目标和区委“一区三地五城”发展定位，对标“六干六拼·攀高争先”行动要求，在推动改革发展、增进民生福祉中发挥先锋作用、贡献更大力量，以实干实绩实效奋力谱写中国式现代化鹿城新篇章。

鹿城区委副书记、区长何占宇走访慰问了困难党员张兆律、老党员季秀来，送上党和政府的关怀和温暖，感谢他们为党的事业和鹿城经济社会发展作出的贡献。何占宇说，老党员们长期扎根基层、默默奉献，用数十载的坚守诠释了共产党员的初心和使命，是党和人民的宝贵财富。全区广大党员干部要以老党员为榜样，汲取老党员忠于组织、初心不改、不畏艰难的精神力量，坚定理想信念、锤炼过硬作风，传承弘扬党的光荣传统和优良作风，以实干实绩为鹿城高质量发展贡献更大力量。相关单位要始终带着感情、带着责任，主动做好党员服务保障工作，用真情与实际行动温暖每一名党员的心，为老党员发挥“余热”积极创造条件，不断增强党员的荣誉感、归属感和使命感。

在困难党员林松妹、老党员曾国庭家中，鹿城区委副书记陈久喜与他们促膝长谈。他说，老党员是我们弥足珍贵的精神资源，希望老党员们持续赓续红色血脉、坚守优良品格，用自身言行引领身边党员群众凝心聚力，共同助力鹿城实现提质增效发展。相关单位要常怀体恤之心，密切关注困难党员的现实状况，逐项落地各类关爱保障举措，主动靠前倾听诉求，及时化解他们生活中遇到的各类难题。

来 源：鹿城发布

原标题： 区领导开展“七一”走访慰问活动

记者 林婷玮 诸葛承凯

本文转自：温州新闻网 66wz.com