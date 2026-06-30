乐清发布 2026-06-30 10:19:04

6月29日，乐清市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

6月29日，乐清市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

乐清市委书记戴旭强主持会议。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对常态化做好东西部协作工作作出的重要指示精神，切实提高政治站位，深刻认识东西部协作的重大意义，不断增强做好这项工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，坚定不移沿着总书记指引的方向奋勇前行；要聚焦区域协调发展，进一步找准乐清所能、理县所需、政策所向的契合点，持续深化两地各层面交流交往，做深做实优势互补、双向赋能、共同发展文章，努力打造全省乃至全国的对口合作典范；要坚定扛牢常态化帮扶政治责任，保持工作力度不减、责任不松，紧盯重点任务和关键环节，逐项抓好落实，确保各项帮扶措施精准有效、取得实效。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在全军高级干部培训班开班式上的重要讲话精神，在深学细悟中坚定理想信念，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入贯彻习近平强军思想，深刻把握贯穿其中的马克思主义立场观点方法，以理论清醒保证政治坚定，不断筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基；在知行合一中锤炼党性修养，牢固树立和践行正确政绩观，把锤炼过硬政治品格与加快先进战斗力建设、服务人民群众等紧密结合，勇于在斗争实践中强筋壮骨，敢于在急难险重任务中冲锋在前，积极参与抢险救灾、维护稳定、乡村振兴等重点工作，全面展现拥政爱民的良好形象；在政治整训中涵养清风正气，深入推进政治整训，引导广大党员干部勤于反思、善于反思，切实解决好“入党干什么、从军干什么”等现实问题，端正价值追求，加强道德修养，培育健康情趣，在持续自我净化、自我完善、自我革新、自我提高中永葆清正廉洁的政治本色。

会议还研究了其他事项。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委常委会召开会议

记者 朱琼洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com