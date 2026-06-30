新华网 2026-06-30 10:31:00

记者30日从商务部获悉，6月29日，中国商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全委员马罗什·谢夫乔维奇在布鲁塞尔举行中欧贸易投资磋商机制首次会议，并发表联合声明。

中欧作为关键贸易伙伴，同意中欧贸易投资磋商机制的主要目的在于加强部长级贸易投资政策对话，以稳定双边关系，使其更加平衡。

在中欧贸易投资磋商机制首次会议中，双方均指出，妥善处理影响双边经贸关系的挑战具有重要意义，并同意寻求切实可行的解决方案。中欧贸易投资磋商机制初步下设贸易和投资平衡、出口管制、知识产权、世贸组织改革四个工作板块。

王文涛部长和谢夫乔维奇委员授权官员就四个工作板块保持沟通，并同意2026年秋季再次举行部长级会议。

会议期间，双方同意建立联合监测机制，交换贸易数据，监测贸易流向并开展相关技术工作，以提高透明度，增进互信，并管控贸易摩擦。

双方还一致认为，扩大市场准入有助于平衡贸易关系。双方讨论了为此可能采取的关税或非关税措施，交换了市场准入问题清单，并同意继续在贸易和投资平衡工作板块下进行磋商，以期在具体问题上取得进展。

双方注意到中欧出口管制对话围绕稀土、其他关键原材料和矿物已经取得了积极成果，愿加强该领域对话。双方讨论了继续就各自监管框架和许可政策交换信息的价值。双方认识到，应加强出口管制对话，同意进一步采取便利措施，维护全球产供链稳定。

中欧双方强调有必要加强在世贸组织中的合作，推动世贸组织改革取得实质性进展，提高世贸组织的权威性和有效性。双方同意进一步加强在世贸组织中的沟通与合作。

双方认可中欧知识产权工作组建设性交流是中欧知识产权技术层面讨论的主渠道，讨论并同意解决一系列系统性知识产权问题，提高知识产权保护和执法的效率、公平和透明度。

来 源：新华网

原标题： 中欧贸易投资磋商机制首次会议举行并发表联合声明

记者：谢希瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com