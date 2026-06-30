新华网 2026-06-30 10:29:46

“十五五”时期，教育发展怎样推进？教育强国如何建设？

23项重点任务、6方面综合改革任务、15个重大项目……《教育发展“十五五”规划》近日正式印发，为未来五年教育强国建设提供了“任务书”“施工图”。

规划出台的背景是什么？

“‘十五五’时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，也是教育强国建设蓄势突破、系统跃升的重要时期。”教育部负责人说，“面向高质量发展需求，迫切需要教育发挥基础性、先导性、战略性作用。”

与此同时，人口结构变化同样给教育发展提出新课题。这位负责人表示，当前，学龄人口呈现“梯次变动、错位达峰、区域分化”趋势，城镇化快速发展、城乡融合加速，对教育资源配置、政策供给、治理方式等提出了全新要求。

围绕新形势，规划作出哪些部署？

规划彰显时代高度——

规划提出，到2030年，教育强国建设取得显著成效，高质量教育体系基本建成。党对教育事业全面领导的制度体系和工作机制更加完善，德智体美劳全面培养体系更加健全，立德树人成效更加显著，人民群众教育获得感显著增强，教育对科技和人才的支撑更加有力，学习型社会基本形成，我国教育的国际影响力、竞争力和话语权显著提升。

“规划在全面落实国家‘十五五’规划纲要部署基础上，加强与教育强国建设规划纲要和三年行动计划的对标衔接，确保了教育强国建设近中远期目标协调一致、任务环环相扣、路径衔接递进。”中国教育科学研究院教育统计分析研究所所长马晓强说。

规划富含民生温度——

在学生和家长普遍关注的提升教育公共服务质量方面，规划提出“支持幼儿园发展托幼一体化服务”“推动义务教育优质均衡发展”“增加普通高中学位供给”“推动县域普通高中均衡配置师资”等。

此外，规划还特别提到保障特殊群体受教育权利，提出“推动符合条件的农业转移人口随迁子女义务教育享有同迁入地户籍人口同等权利”“健全控辍保学常态化机制”等举措。

“规划直面‘十五五’时期学龄人口变化带来的新挑战，引导各地因地制宜加强跨学段动态调整和余缺调配，加强教育资源供给，特别是要多渠道扩大优质高中教育和高等教育资源，满足青少年学生的入学需求。”中国人口与发展研究中心研究员刘厚莲说。

继“十五五”规划纲要后，《教育发展“十五五”规划》重申“有序推进中考改革”“优化终身学习公共服务”，在北京师范大学国家高端智库教育国情调查中心主任张志勇看来，这将进一步促进教育公平、缓解社会焦虑，提升人力资源水平。

规划具有改革力度——

围绕教育更好服务经济社会发展，规划作出“提升高校科技自主创新能力”“加大拔尖创新人才自主培养力度”等安排，并提出实施“新一轮‘双一流’建设计划”“高水平应用型本科高校‘双优’建设计划”“职业教育‘新双高’建设计划”等举措。

“规划通过‘双一流’‘双优’‘新双高’建设，实现研究型高校、应用型高校、技能型高校分类发展、管理和评价。”清华大学教育学院教授李立国说，“这轮改革，让各类高校在不同‘赛道’都能特色发展，在擅长的领域发挥优势、创办一流。”

刘厚莲认为，伴随经济社会不断发展，我国对高素质、创新性人才需求持续加大。“规划更加注重对高质量发展的支撑，既注重提升人才培养质量，也强调高等教育功能划分，对于推动高等教育同产业、区域发展更加适配具有积极作用，真正实现‘跳出教育看教育’。”

如何抓好规划落实？

记者了解到，下一步，教育部将对规划确定的重大任务举措和工程项目，强化财政预算、政府投资等公共资源的支撑保障。

“我们也将构建规划监测评估体系，建立高水平专家咨询队伍，定期检视规划实施进展情况，及时加强和改进规划实施，确保如期实现各项目标任务。”教育部负责人说。

来 源：新华网

原标题： 这份规划，为未来五年教育强国建设提供“施工图”

记者：王鹏、魏冠宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com