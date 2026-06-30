新华网 2026-06-30 11:03:23

北约前秘书长、挪威财政大臣延斯·斯托尔滕贝格29日说，不管美国嘴上怎么说，在安全等领域美国依然重度依赖欧洲盟友。

北约前秘书长、挪威财政大臣延斯·斯托尔滕贝格29日说，不管美国嘴上怎么说，在安全等领域美国依然重度依赖欧洲盟友。

斯托尔滕贝格在德国《世界报》29日刊发的报道中提到，尽管美国总统特朗普多次批评北约，但美国的防务始于欧洲和俄罗斯的边界。“（俄罗斯的）武器并非针对奥斯陆，而是针对华盛顿和纽约。当俄罗斯潜艇离开基地，挪威帮助（美国）追踪它们的动向。”此外，挪威向美国提供俄导弹发射和飞机起飞的早期预警。

斯托尔滕贝格说：“芬兰和许多欧洲国家的情况与挪威类似，这对美国的安全至关重要。”

这是2025年11月5日在比利时首都布鲁塞尔拍摄的北约总部大楼外的北约及成员国旗帜。新华社记者张兆卿摄

近年，特朗普持续施压欧洲盟友增加军费，多次指责北约成员国年度防务开支在国内生产总值(GDP)的占比“不达标”。2025年6月在荷兰海牙举行的北约峰会上，北约各成员国最终同意到2035年把这一比重提高到5%。然而，西班牙明确表示无法实现上述目标，仅承诺未来将国防开支提升至GDP的2.1%。斯洛伐克表示保留自主决定如何实现军费支出目标的权利。比利时也认为短期内大幅增加军费不现实。

不仅在增加军费议题上意见不一，一些欧洲国家在美以伊战事中“不追随美国”的态度也令特朗普不满。特朗普多次公开抱怨北约盟友“不忠”。

北约秘书长吕特24日到访白宫，试图缓和特朗普与北约盟友的紧张关系。吕特像作汇报那样摆出纸板图表，称得益于特朗普的“领导”，北约国家已大幅增加军费，并强调欧洲盟友不愿支持美国对伊朗军事行动只是“孤立事件”。多家媒体都把吕特的言辞描述为“拍马奉承”。

斯托尔滕贝格认为，欧洲国家为“保住”北约所能做的最重要的事情便是增加军费。“这正是我们在做的事。德国正成为欧洲防务开支投入最多的国家。”

来 源：新华网

原标题： 北约前秘书长：美国还离不开欧洲

记者 包雪琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com