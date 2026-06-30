韩国国足主教练遭死亡威胁 警方严守机场
韩国警方29日说，由于刚刚辞职的韩国国家足球队主教练洪明甫遭遇死亡威胁，洪明甫和队员30日回国时，警方将在仁川机场部署百余名警力。
6月24日，韩国队主教练洪明甫在场边观赛。新华社发（卢西奥·塔沃拉摄）
据韩国媒体报道，韩国国家足球队在2026年美加墨世界杯小组赛阶段遭淘汰后，该国一个网络社群28日出现针对洪明甫的死亡威胁，发帖人自称为41岁美国公民，声称要到仁川机场实施犯罪。警方认为这一举动可能构成刑事威胁，正在追查发帖人身份。该帖目前已被删除。此外，大批球迷在社交媒体声称要在机场向洪明甫扔鸡蛋。
韩国足协发布的信息显示，洪明甫和8名球员定于30日返回韩国。警方表示，正在密切关注，防范发生意外。警方将于当天部署百余名警力，将球员通道和普通旅客通道分隔开，以防发生投掷物品、袭击等行为。
2018年俄罗斯世界杯，韩国队同样未能闯入淘汰赛，球队回国后在仁川机场合影时被扔鸡蛋。事后，韩国足协和警方放弃调查，未追究相关人员责任。
韩国队本次遭淘汰后，洪明甫已于28日宣布辞职。但这并未平息质疑声，大量球迷称其任命存在“猫腻”。据媒体报道，韩国足协2024年7月再次任命洪明甫为主教练以来，国内争议不断。国会文化体育观光委员会一度传唤足协官员和洪明甫等人出席听证会，质疑选帅程序不公平、不透明。
韩国总统李在明28日批评足协失职，要求文化体育观光部就此事展开调查。韩国国家队官方球迷组织29日发表声明，要求洪明甫“永久退出足坛”。
来 源：新华网
记者 张旌
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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