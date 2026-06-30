新华网 2026-06-30 11:08:20

热浪28日从西欧地区向中东欧地区扩散，德国、捷克、波兰等国出现创纪录高温。

热浪28日从西欧地区向中东欧地区扩散，德国、捷克、波兰等国出现创纪录高温。法新社估计，至少1.91亿人当天被超过35摄氏度的热浪笼罩。基于德国气象局预报和人口数据的预测显示，大约3.81亿欧洲人将面对超过30摄氏度的天气。

世界卫生组织总干事谭德塞28日在社交媒体发文说：“欧洲是地球上变暖最快的大陆，其速度两倍于全球平均速度。”

6月23日，在法国巴黎，埃菲尔铁塔前的电子显示屏显示，受高温天气影响，该景点将于当日提前关闭。新华社记者邬惠我摄

信用保险公司安联贸易近期在一份报告中指出：“极端高温正在成为结构性经济风险，欧洲对此高度暴露。”欧洲有许多弱点：人口老龄化；城市中心人口密集；许多建筑在设计建造时没有考虑极端高温；目前只有19%的家庭安装空调，而这一比例在美国是90%。

一些分析师认为，高温天气将在经济活动、通货膨胀、公共财政三方面对欧洲经济构成负面影响。

一是经济活动下降。

欧洲中央银行去年在一篇博客文章中说，春季、秋季和冬季的热浪可以促进经济活动，特别是建筑业、农业和户外餐饮。“相比之下，热浪在已然变暖的夏季会减少经济活动，缘由是户外体力劳动效率越来越低。”

法国企业运动组织主管帕特里克·马丁对BFM商业频道说，他最近观察到，高温之下，“法国正以缓慢的模式工作”，“这不可避免地会扰乱工作，并导致工作完成量减少”。

按照安联贸易的说法，30摄氏度左右是一个“临界点”，温度高于此，生产率损失将迅速加剧。

6月23日，在法国巴黎，人们在埃菲尔铁塔前的喷泉区域消暑休闲。新华社记者邬惠我摄

欧洲央行一项研究发现，夏季热浪使区域经济活动减少约1%；与认为这只是“暂时干扰”的传统观点相反，“经济产出减少是长期的，甚至会加剧，两年后减少1.5%”。

法国央行新任行长埃马纽埃尔·穆兰最近接受法国国内广播电台采访时说：“中期看，（夏季热浪）显然对经济增长有负面影响。”

二是食品供应令人担忧，通胀加剧。

极端高温会导致空调使用增加，引发能源价格上涨，也会在中期内因农作物产量减少和扰乱供应链导致食品价格上涨，继而推高通胀。更何况，欧洲正苦于应对因伊朗战事等地缘政治因素走高的能源价格。

据欧洲央行计算，2022年的干旱导致欧洲食品价格上涨0.7个百分点。橄榄产量尤其受影响，橄榄油价格急剧上升。

欧洲央行担心，与气候变化相关的食品价格上涨可能会增加，并令其更难以预测通胀。

“如果不迅速转向，承诺出台措施适应气候变化和碳中和，这些现象就有成为经济上长期结构性拖累的风险。”安联气候与可持续发展经济学家哈齐姆·克里谢尼说道。

6月21日，在意大利罗马，人们在一处餐馆的室外纳凉设备下用餐。新华社记者李京摄

三是加剧财政压力。

根据安联贸易的压力测试，假设欧洲各国2014年至2024年间最热五个年份的气温在2026年至2030年间以递增情形依次再现，可能会导致国内生产总值在今后五年累计损失5%至7%。那将分别给法国、意大利、德国和西班牙带来2400亿、1470亿、1310亿和1200亿美元损失。

税收也会受到冲击。安联贸易预计，到2030年，高温可能导致法国年度税收减少约1.8%，意大利和西班牙各减少1.3%，德国为0.7%。按法国现有税收规模计算，这相当于每年减少近100亿欧元。另一方面，医疗救治、基础设施抢修和公共服务调度等支出增加，也会进一步加重财政压力。

许多欧洲国家赤字高企，举债能力本已受到限制，高温会恶化这些国家在预算赤字和债务方面的困局。

另外，欧洲国家应对高温的政策重在补偿损失，而非防止损失。克里谢尼表示，应在欧洲层面展开更好协调，未雨绸缪。

来 源：新华网

原标题： 炙烤欧洲经济的三重热浪

作者 胡若愚

本文转自：温州新闻网 66wz.com