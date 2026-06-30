新华网 2026-06-30 11:09:37

美国和伊朗本月早些时候达成谅解备忘录后，霍尔木兹海峡航运逐步恢复，但近日双方围绕海峡通航问题再起军事摩擦，导致原本已快速回落至接近冲突前水平的国际油价再次上涨。

美国和伊朗本月早些时候达成谅解备忘录后，霍尔木兹海峡航运逐步恢复，但近日双方围绕海峡通航问题再起军事摩擦，导致原本已快速回落至接近冲突前水平的国际油价再次上涨。

美国媒体28日援引一名美国政府高级官员的话报道说，美国和伊朗已同意停止互相袭击，双方将于30日在卡塔尔首都多哈继续谈判，聚焦霍尔木兹海峡问题。国际油价未来走势如何？面临哪些变数？霍尔木兹海峡危机又将给全球能源格局带来哪些长期影响？

国际油价如何走

中东战事爆发前，伦敦布伦特原油期货价格约为每桶70美元，但战事爆发后，其价格一度飙升至约每桶120美元。美伊达成谅解备忘录后，国际油价显著下跌，一度跌破每桶72.48美元，这一价格正是美国和以色列对伊朗发动袭击前一天、即2月27日的布伦特原油期价收盘价。

标普全球能源公司总裁戴夫·厄恩斯伯格接受新华社记者专访时分析说，近期国际油价快速回落主要原因在于大量此前积压的石油正在集中出港，形成短期“供过于求”。但他强调，这一现象不会持续，因为全球石油库存需要重建，大量新增供应将直接进入储备，从而抑制市场过度下行。

5月19日，车辆在南非约翰内斯堡的加油站加油。新华社记者陈为摄

他预计，如果美伊谈判顺利推进并达成最终协议，今年年底布伦特等基准油价将维持在每桶70美元附近，明年可能维持在每桶65至70美元之间，全球石油库存重建过程或持续至今年年底。

高盛集团在6月中旬发布的最新石油市场报告中预计，海湾地区整体石油产量将在今年10月前后恢复正常。在此基础上，高盛将2026年第四季度布伦特原油价格预期从每桶90美元下调至80美元，将2027年布伦特原油全年平均价格预期从80美元下调至75美元。

通航量复原有变数

分析人士认为，国际油价走势主要受霍尔木兹海峡通航量牵动。标普全球能源公司25日发布报告说，24日共有78艘船舶通过霍尔木兹海峡，创下中东战事爆发以来单日最高通航纪录。本月霍尔木兹海峡船舶日均通航量已恢复至冲突前水平的约57%。

厄恩斯伯格指出，今年年底前霍尔木兹海峡通航量有望恢复到正常水平的80%至90%，但全面恢复仍受制于两个因素：一是伊朗方面对航线安全仍有警告和干预，导致部分船只掉头；二是航运业需要6到9个月时间重新适应进出海峡的节奏，“当前以驶离海峡为主，需要有更多驶入的船只，才是更正常的通航”。

这是6月20日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的霍尔木兹海峡南侧现状。新华社记者温新年摄

厄恩斯伯格警告说，当前局势依旧脆弱，若袭击事件增多，油价随时可能再度跳升。他特别指出，国际海事组织25日暂停霍尔木兹海峡滞留海员疏散行动虽不直接影响石油实物供应，却也对国际油价产生影响，折射出市场尚未找到“心理安全区”，任何风吹草动都可能对油价造成扰动。

国际航运数据显示，虽然近期袭击事件导致经由霍尔木兹海峡的船舶通行量有所下降，但仍有商船通过这一重要水道。英国《劳埃德船舶日报》26日报道，25日袭船事件发生后的约22小时内，至少有26艘载重吨超过1万吨的船舶使用靠近阿曼一侧的南部航道航行，另有11艘船舶使用了伊朗控制的北部航道。

厄恩斯伯格说，反映航运风险的保险费率对于进出海湾的船只依然很高。只有美伊达成最终协议并明确保障通航安全，且经过一两年正常通行观察后，保险费率才会逐步下调。

能源供应链怎样变

专家认为，霍尔木兹海峡危机不仅印证了长期以来海峡通航的脆弱性，更深刻改变了各国对供应安全和霍尔木兹海峡的认知。

厄恩斯伯格分析说，从供应端看，沙特、阿联酋将大幅扩建管道，将更多石油绕过海峡运至装船点；科威特、伊拉克、卡塔尔等国也在寻求替代出口路径，不再单一依赖霍尔木兹海峡。从消费端看，印度、东南亚国家等地买家已加速分散能源来源，增加对可再生能源、煤炭等的投资。他指出，未来十年，“石油供应商将努力证明自身可靠性，而买家将持续降低对单一渠道的依赖。”

行业资深专家、前壳牌集团执行董事西蒙·亨利认为，在能源需求侧，正在推进中的电动汽车、太阳能及风能等能源转型趋势或将加速。包括亨利在内的不少业内人士认为，中国通过规模化制造、技术进步和产业链完善，大幅推动全球清洁能源成本下降，使可再生能源真正具备全球竞争力。

4月10日，人们参观澳大利亚墨尔本车展上的比亚迪汽车展台。新华社记者徐海静摄

来 源：新华网

原标题： 霍尔木兹海峡风波再起 国际油价走向何方

记者 高文成

本文转自：温州新闻网 66wz.com