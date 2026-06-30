AI微党课《凡人微光·大爱之城》
学习强国温州学习平台 2026-06-30 16:13:00
《凡人微光·大爱之城》以“兰小草”匿名行善的动人故事为载体，讲述温州以凡人善举厚植城市文明根基的实践。
《凡人微光·大爱之城》以“兰小草”匿名行善的动人故事为载体，讲述温州以凡人善举厚植城市文明根基的实践。
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原标题： AI微党课《凡人微光·大爱之城》
作者：蒋晶晶 林浩卓
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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