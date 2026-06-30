浙BA温州预选赛上演强强对话 苍南“笑”傲江湖

温州新闻网 2026-06-30 21:15:49

温州网讯（记者 温婉）6月30日19时30分，2026浙BA温州预选赛焦点对决在苍南县体育中心体育馆鸣哨开赛，苍南队坐镇主场迎战瑞安队。经过一番“龙争虎斗”，苍南队以82:62击败瑞安队拿下本场对决，实现两连胜。

两支队伍曾斩获上届温州赛区冠、亚军，此番再度交手，看点十足。瑞安队阵中坐拥戴子特、陈小康、张青威、余文杰、林万鹏多名入选温州联队的实力球员，两队对决赛前便聚拢超高关注度，现场观赛氛围热烈。

整场比赛节奏紧凑、对抗激烈，双方球员全力投入每一次折返奔袭、卡位拼抢与攻防转换，攻防对抗张力十足，充分展现拼搏进取的良好体育精神。半场战罢，苍南队建立起15分领先优势。易边再战，瑞安队遣出多名温州联队主力全力反扑，奋力缩小分差。历经四节高强度鏖战，终场哨声吹响，苍南队以82:62击败瑞安队，在这场强强对话中取胜。这也是本赛季苍南队取得的第二场胜利。

本文转自：温州新闻网 66wz.com