山水邻里情！泰顺力克文成斩获赛季首胜

温州新闻网 2026-06-30 22:05:00

温州网讯（记者 温婉）87:85，终场比分定格瞬间，拿下赛季首胜的泰顺队队员情不自禁集体欢呼庆祝。

6月30日晚，2026浙BA温州预选赛泰顺主场赛事鸣哨开打，东道主泰顺队坐镇主场迎战文成队。作为地缘相近的邻里兄弟，此番赛场重逢，既是双方队员切磋球技、同台争锋的竞技较量，也是一场饱含乡土情怀的邻里对决，开赛之前便备受球迷与当地群众关注。

整场比赛节奏紧凑、对抗激烈，双方球员全力奔跑拼抢、积极完成攻防转换，奋勇拼搏。历经四节和加时的高强度激烈比拼，终场哨声响起，泰顺队以87:85击败文成队，坐镇主场拿下本赛季首场胜利。

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