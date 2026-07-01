温州日报 2026-07-01 08:01:00

近日，省委常委、市委书记张振丰通过部门会商、专家座谈等形式，分别调研人工智能产业高质量发展、“人工智能+未来人居”建设、商业航天产业发展等工作。

温州网讯 近日，省委常委、市委书记张振丰通过部门会商、专家座谈等形式，分别调研人工智能产业高质量发展、“人工智能+未来人居”建设、商业航天产业发展等工作。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述和考察浙江重要讲话精神，深刻把握技术迭代和应用趋势，围绕做深做透“两篇大文章”，以深度融入上海（长三角）国际科技创新中心为契机，抢抓战略机遇，坚持科学谋划，发挥综合优势，持续深化“5+5+N”现代产业集群建设，因地制宜大力发展新质生产力，为做强“一圈一极一中心”提供硬核支撑。

调研中，张振丰分别听取“人工智能+未来人居”建设、商业航天产业发展的思路和下步工作计划汇报，并与行业专家、相关县（市、区）和市直部门负责人一同“头脑风暴”，会商研究具体方案，明确工作路径、载体和举措。

张振丰指出，“人工智能+未来人居”是人工智能赋能千行百业中最具集成性的生态场域之一，孕育着巨大的投资潜力、消费蓝海和应用空间。我们要立足资源基底与城市特质，充分发挥创新生态、数字底座、算力支撑、应用场景等综合优势，走出一条以场景牵引技术、以中试撬动产业、以人居反哺城市的特色路径。要以“好房子、好小区、好社区、好城区”四好建设为主线，以人工智能技术为驱动，系统重构居住空间、生活方式、创新创业的关系，细化“设施再造—中试转化—场景落地—应用赋能”方案，努力打造创新策源地、场景应用示范地、产业生态集聚地。

张振丰指出，商业航天是建设航天强国的重要力量，也是新质生产力的代表性产业。温州人素来有“追逐空天”的梦想和气魄，要坚持因地制宜、重点突破，用好温州多式联运的港口体系、覆盖全面的场景测试、全链配套的产业供应等集成优势，积极抢占商业航天产业高质量发展的细分赛道，规划建设中国民营商业航天配套服务与特色应用之城。

张振丰强调，发展新质生产力是一项系统工程。要科学绘制作战图，加强技术路径、项目布局、配套政策等研究论证，完善整体规划和工作方案，构建全市“一盘棋”工作格局，明晰分工、压实责任。要加快“一港五谷”创新平台项目集聚，深入实施大孵化器集群“34520”行动计划，尤其要抢抓人工智能新一轮发展机遇，系统构建“优数据、高算力、好模型、广应用”创新体系，推进人工智能产业集聚发展与深度融合赋能，全力打造人工智能创新发展先行市和“AI示范应用第一城”。要强化“双招双引”，加强行业顶尖人才招引和应用型人才培育，紧扣产业鱼骨图开展全链条招商，深化“政产学研”联动推进关键技术攻关和示范应用，打造“两新”深度融合标志性成果。要强化要素保障，完善“数据得地”等创新机制，优化土地、能源、算力、资金、数据等资源配置，推动优质要素向重点领域、关键环节倾斜，为新质生产力发展筑牢坚实底座。

市领导陈应许、李宁、项伟胜、王振勇、黄阳栩、曾瑞华分别参加相关调研活动。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰研究发展新质生产力工作时强调

做深做透“两篇大文章” 因地制宜大力发展新质生产力

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com