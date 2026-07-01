温州以高质量党建引领城市高质量发展：沿着指引 筑梦强城

温州日报 2026-07-01 08:34:25

值此中国共产党成立105周年之际，回望温州交出的这份红色答卷，跃动着以高质量党建引领城市高质量发展的强劲脉搏，也处处彰显着为民初心的温暖底色。

温州网讯 历史长河奔涌，漫长的征程上，总有炽热的星火照亮前路。

从浙南革命的壮阔篇章中走来，温州跻身GDP万亿之城，踏上做强“一圈一极一中心”的新征程。前行路上，有一种力量始终澎湃——那是鲜红党旗的指引，是正确政绩观的扎根，是万千党员攻坚一线的担当。循着力量，温州坚定不移强政治、锻铁军、夯基础、聚人才，加速打造新时代党建高地市域样板，为做强“一圈一极一中心”提供坚强组织保证。

值此中国共产党成立105周年之际，回望温州交出的这份红色答卷，跃动着以高质量党建引领城市高质量发展的强劲脉搏，也处处彰显着为民初心的温暖底色。

牢记嘱托，把准城市航向

“我对温州有一个很大的希望，就是希望温州把这部创新史继续写下去，探索新的规律，创造新的业绩，写出新的经验，为全省带好头，也为全国作示范。”

习近平总书记的殷殷嘱托，是温州奋进路上最嘹亮的号角。

近年来，温州坚持做“难而正确的事”，全市上下贯彻落实习近平总书记考察浙江“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措。从“创新温州”八大工程的全面铺开，到工业强市战略的纵深推进，再到“强城行动”的内涵式探索……温州正以“六干争先”的劲头，回应着“为全省带好头，也为全国作示范”的期许。

这份自觉，源自思想深处的共鸣。温州突出政治铸魂，学习贯彻习近平党建思想，持续深化党的创新理论武装，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，高站位砥砺绝对忠诚。

沿着习近平同志在浙江工作期间23次来温视察的足迹，温州以“执政重在基层、工作倾斜基层、关爱传给基层”“老百姓在干部心中的分量有多重，干部在老百姓心中的分量就有多重”为重点，将一个个考察点打造为鲜活的“红色课堂”。平阳的十项乡土课程、洞头的“海上花园”教学点、苍南的“重温足迹·共创168”体系，让党员干部在源头活水中汲取实干力量。

聚力攻坚，护航中心。温州紧紧围绕新时代党的组织路线为党的政治路线服务，聚焦“十五五”开局起步、新一轮“强城行动”等中心工作，建立与发展相适应的组织资源调配体系，全方位强化赋能支撑。

实干为民，检验政绩成色

抓基层、打基础、固根本，温州掀起“瓯江红·强基提能”六大攻坚行动热潮。全市上下深化党建引领“三方协同”共治，推动2500多个“共享社·幸福里”建设单元提质增效，创新“片区化大物业”模式，把组织优势源源不断转化为基层治理效能。

政绩好不好，不看口号响不响，而看群众笑不笑。

在文成县二源镇的连绵群山里，一支由党员带头的医疗服务队定期进山。该镇卫生院院长赵东健说：“我们下沉偏远、老人多、出行难的村子，把医保报销的窗口搬到村民家门口。”数字化平台支撑下，群众不用来回奔波，已惠及2.78万人次。

在鹿城区桂柑社区，交付40多年的老小区第一次有了专属“管家”。社区党委创新“新带老”方式引入专业物业，每月召开三方议事会议，协同解决了电瓶车充电难等126件烦心事。龙湾各个小区里则多了一类“合伙人”，新添391个党员邻里社群，607名红色带头人把小区热心居民、行业能人、公益达人聚在一起，实现党员带头干、群众跟着上。

发展为民，更在于铺就共富之路。永嘉县水云村驻村干部跑遍全村，用5场民情恳谈会捋清发展短板，引入“麦饼咖啡+”新业态，实现村集体经济年收入突破500万元。而在乐清市，一支懂技术、懂市场的“技术经理人”队伍活跃在企业车间，通过“企业出题、能者破题”的“双榜制”，促成122项合作，让科技成果转化为真金白银的生产力。

守护民生福祉，既要办实事、谋发展，更要严监督、护公平，以执纪整治扫清基层治理堵点。温州深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，紧盯农民土地权益、职工养老保险、物业服务、农村集体“三资”管理等民生领域，集中攻坚信访突出问题，让群众感受到公平正义就在身边。

淬炼铁军，筑梦强城一线

城市向新，关键在人。温州大力弘扬“六干”作风，高标准打造高素质专业化温州铁军，将“考场”设在大战大考的前沿。

正确的政绩观必须尊重城市发展规律。秉持这一理念，温州推行“以事找人”机制，选派精通规划、建设的专业干部担纲重任。聚焦城市更新、人工智能等新课题，“聚力强城”系列培训已举办59期，参训干部达9800余人次。

干部能力在战场上得到检验。在温州园博园项目建设现场，300余名党员志愿者分片包干，全力保障开园。这是瓯海区探索党建护航重大项目攻坚的缩影，通过组建“1+3+N”组织架构，激发“兵团作战”效应。以流程建设为重点，凝聚人心、整合资源、快速决策、培育人才，确保“项目建到哪里，党组织就覆盖到哪里，保障就跟进到哪里”。

既要有攻坚的力度，也要有引才的气度。日前，温州为中国（温州）数安港的AI人才定制全周期支持政策，从“人才创业贷”到“编制池”，以制度创新让各路英才近悦远来。放眼“5+5+N”产业集群，党建联建机制正推动产业链上下游抱团发展，以红色“内链”驱动产业“外链”。

走过千山万水，仍需跋山涉水。

站在新的历史节点，温州将始终高擎党旗，以习近平党建思想为引领，纵深推进全面从严治党，在打造新时代党建高地和清廉建设高地的征程上，续写更强、更美、更暖的“强城”新篇。

来 源：温州日报

原标题： 沿着指引 筑梦强城

——温州以高质量党建引领城市高质量发展

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com