温州市人大常委会召开法规实施媒体见面会 全力护航轨道交通事业行稳致远

温州日报 2026-07-01 08:34:25

昨天，市人大常委会召开《温州市轨道交通管理条例》法规实施媒体见面会。

温州网讯 昨天，市人大常委会召开《温州市轨道交通管理条例》法规实施媒体见面会。

近年来，随着我市市域铁路S线逐步成网运营，轨道交通在优化出行结构、缓解城市拥堵、带动沿线发展等方面的作用日益凸显。作为我市首部轨道交通领域的地方性法规，《温州市轨道交通管理条例》聚焦服务新一轮“强城行动”，着眼轨道交通全生命周期管理，为推动我市轨道交通事业高质量发展、保障市民安全便捷出行提供坚实法治保障。

市人大常委会主任张加波指出，轨道交通是重大民生工程。要凝聚思想共识，切实把握条例颁布实施对于护航高水平交通强市建设、助力城市能级品质提升、守护人民群众出行安全的重要意义，以刚性执行推动轨道交通管理全面提质，全力护航我市轨道交通事业行稳致远。

张加波强调，要加强规划建设管控，维护轨道交通线网规划的严肃性和权威性，强化轨道交通建设全过程监管，严把建设质量和安全关口。要规范运营管理服务，切实提升准点率与舒适度，维护运营秩序，让文明出行成为温州的流动风景。要守牢安全发展底线，加强安全巡查和智能监测，强化应急资源储备和站点应急能力建设。要深化站城融合发展，统筹轨道站点周边用地规划，推进轨道与公交、慢行系统无缝换乘，系统提升公共交通出行的分担率和便捷度。要密切协作联动，强化责任落实、宣传引导和监督实效，持续营造知法、懂法、守法、用法的良好氛围，确保条例各项规定落到实处、见到实效。

市领导周一富、章月影参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 市人大常委会召开法规实施媒体见面会 全力护航轨道交通事业行稳致远

记者 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com