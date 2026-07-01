《温州市轨道交通管理条例》7月1日起正式施行 轨道上的温州迎来法治新标尺

温州日报 2026-07-01 08:34:26

6月30日，市人大常委会召开《温州市轨道交通管理条例》法规实施媒体见面会，梳理立法脉络，部署落地举措。该条例经温州市人大常委会审议通过、浙江省人大常委会批准，将于今年7月1日起正式施行。

温州网讯 城市的脉搏，藏在每一条延伸的轨道里。

2025年轨道交通S1线、S2线全年线网客运量突破3400万人次，日均约9.34万人次，同比增长约5%。数字的背后，是通勤半径从市区向沿海产业带的持续延展，是山海城乡间要素流动的不断加速，是日均近十万人次日常出行的民生分量，更是温州建设高水平交通强市步步坚实的脚印。

当线网越织越密、客流稳步攀升，轨道交通治理从“有章可循”迈向“有法可依”，已然成为城市发展绕不开的必答题。6月30日，市人大常委会召开《温州市轨道交通管理条例》（以下简称“条例”）法规实施媒体见面会，梳理立法脉络，部署落地举措。该条例经温州市人大常委会审议通过、浙江省人大常委会批准，将于今年7月1日起正式施行。

这是我市制定的首部交通领域地方性法规，也是自2015年获批行使立法权以来我市制定实施的第30部地方性法规。

一部与城共生的法规

轨道交通的立法脚步，追着城市发展的节奏走。

早在2019年，市政府就出台《温州市城市轨道交通管理办法（试行）》，对保障我市城市轨道交通建设和运营安全，规范城市轨道交通管理，维护乘客合法权益，促进城市轨道交通健康发展起到了积极作用。

但随着S1线、S2线先后开通运营，S3线启动建设，我市轨道交通覆盖的行政区域不断扩大，规划、建设、运营、安全管理领域的新场景、新矛盾持续涌现。原有政府规章的效力层级与制度供给，难以适配快速扩张的线网格局。

法治供给必须跟上城市奔跑的速度。2023年，轨道交通立法列入市人大立法计划调研项目；2024年列入预备项目；2025年正式列入审议项目，并于当年8月通过市人大常委会会议一审。

立法过程始终向基层敞开大门：市人大常委会通过代表联络站、基层立法联系点等平台，公布条例草案，广泛征求基层人大代表、立法专家及社会各界的意见建议；常委会主要领导带队赴长沙、武汉等地考察取经，更深入沿线各县（市、区）与运营一线蹲点调研，把建设中的堵点、运营中的难点、市民乘车的痛点，一条条打捞上来、吸纳进法条。

民意的反馈最终落到了条文的修改里。针对市民反映集中的站点周边公交接驳不便、停车配套不足等问题，《条例》明确要求，轨道交通沿线县（市、区）人民政府、市级功能区管理机构，需依据沿线交通衔接方案，推进通站道路、公共交通、停车场地及给排水、供电等配套工程，与轨道交通建设项目同步规划、同步建设、同步投入使用。

“城市轨道交通是现代化城市公共交通体系的骨干，既能有效缓解交通拥堵、改善市民出行条件，又能优化城市空间布局、带动沿线经济发展、促进土地集约利用，是提升城市承载力与竞争力、推动高质量发展、建设宜居宜业城市的重要支撑。”市人大城建环保委主任委员卢斌表示，此次立法正是顺应城市发展趋势、回应群众出行需求的关键举措。

52条法规里的治理智慧

主持《条例》审议工作的市人大法制委主任委员张胜海介绍道，《温州市轨道交通管理条例》共有6个章节52条，从法律层面系统规范轨道交通全生命周期管理，覆盖规划、建设、运营服务、管理、安全保护区、法律责任等板块。

对温州这样的市域轨道交通网络而言，一条线路穿越多个县（市、区），建设、运营、安全管控的权责边界需要更加明确。《条例》搭建起“市级统筹、县级主责、乡镇协同”的三级管理体系：市政府统筹轨道交通发展与安全重大事项。沿线县（市、区）人民政府、市级功能区管理机构做好管理区域内轨道交通建设、运营、安全应急和安全保护区管理等工作。乡镇（街道）则配合做好环境卫生管理等工作。

“七山二水一分田”的地理格局，决定了温州必须向空间要效益。《条例》将轨道交通综合开发纳入法定框架，明确可充分利用地表、地上、地下空间资源实施立体开发，与轨道交通工程同步规划、同步建设。同时，《条例》确立了分层设立建设用地使用权的用地规则，支持轨道交通站点周边一体化开发。

这意味着，以公共交通为导向的TOD开发模式，在温州有了有法可依的城市发展路径——围绕轨道站点集聚居住、商业等功能，既能让市民享受“出站即生活”的便利，也能通过土地增值反哺轨道交通运营，形成“轨道带动城市、城市反哺轨道”的良性循环。

法治的刚性里，始终藏着民生的温度。《条例》对运营服务标准作出多项刚性约束：车站必须配置自动体外除颤器、医疗急救箱等急救设备，列车内设置老弱病残孕及携带婴幼儿乘客专座，无障碍设施全程保持完好畅通，车站合理配备男女卫生间与母婴设施。针对乘车秩序，《条例》既划定了电子设备外放、躺卧座椅、携带电动车进站等禁止行为，也兼顾人性化考量，明确婴儿、病人可在列车内进食，实现刚性约束与柔性关怀的平衡。

安全是轨道交通的生命线。《条例》设立专章规范安全保护区管理，构建“控制保护区+特别保护区”双层防护体系，根据地下线路、地面高架线路、过江海隧道桥梁等不同场景，差异化划定保护范围与管控要求。特别保护区内原则上禁止建设活动，控制保护区内施工作业需制定安全防护方案并征得运营单位同意，作业全程实施动态监测。

结合温州沿海台风多发的气候特点，《条例》专门要求运营单位配齐防汛防台设施，强化极端天气应急能力。此外，针对市民反映较多的噪声振动纠纷，《条例》区分轨道交通项目环评批准前后两种情形，分别明确轨道交通建设单位和建筑物建设主体的噪声振动防治责任，避免权责不清。

答好立法“后半卷”

一部好的法规，生命力在于实施。

如何进一步优化线网覆盖、缓解高峰时段客流压力？如何深化“轨道+生活”模式，让轨道交通更深地融入城市肌理？如何应对老龄化社会需求，持续提升无障碍出行体验？……这些摆在眼前的现实考题，都需要在《条例》的贯彻落实中一步步寻找答案。

会上，市交通运输局局长南品仁表示，将对照《条例》授权，加快出台乘客乘车规范、轨道交通运营服务规范、轨道交通突发事件应急预案等，并联合生态环境、住建部门协同推进轨道噪声治理工作。

“《条例》明确综合开发应充分利用地表、地上、地下空间资源，与轨道交通建设同步规划、立体开发。”温州市铁投集团董事长林杰表示，在这一导向下，市铁投集团以“一站一方案”，推进轨道交通沿线TOD开发研究，打造轨道+新业态、轨道+新产业等多元场景，让轨道站点变成兼具生活服务与产业赋能的城市节点。

“《条例》的落地成效，要靠市民的出行体验来检验，也需要持续的监督与民意反馈来校准。”市人大代表王茂法长期关注《温州市城市轨道交通管理条例》的立法工作，并于去年向市人代会提交了《关于制定<温州市城市轨道交通管理条例>的议案》。在他看来，《条例》的出台搭建起了权责清晰、分工明确的建设运营监管体系，为温州轨道交通长远健康发展筑牢了法治根基。

从第一条轨道铺下，到第一条线路开通，再到一部地方性法规施行，温州轨道交通的每一步跨越，都在重塑这座城市的时空格局。当法治标尺树起，“轨道上的温州”正驶向更规范、更温暖、更可持续的未来。

来 源：温州日报

原标题： 《温州市轨道交通管理条例》7月1日起正式施行 轨道上的温州迎来法治新标尺

记者 林岳 通讯员 缪俊 周扬帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com