温州日报 2026-07-01 08:34:00

盛夏七月，热力全开。第十五届中国国际园林博览会“Chill一夏”暑期潮玩季将于7月3日在温州园博园启动。

温州网讯 盛夏七月，热力全开。第十五届中国国际园林博览会“Chill一夏”暑期潮玩季将于7月3日在温州园博园启动。活动以“夏半场，园博见”为主题，围绕亲水纳凉、自然研学、音乐律动、文化演绎、盲盒惊喜五大板块，为市民游客打造可游赏、可研学、可亲水、可休憩的一站式夏日盛宴。

7月3日晚，启幕仪式将在三溪会市举行。草坪舞台开展人气乐队演出，水岸开设泡泡、水枪戏水专区，营造“晚风、光影、市集”的沉浸社交场景，正式发出夏日邀请。

亲水纳凉是本次活动的重头戏。“星漪园博·夏遇晚风”板块依托三溪水域，推出泡泡水枪大战、水上闯关打卡、溪边音乐会、水上仲夏夜电影等体验，同步举办“冰凉雀友”麻将大赛、吃瓜大会等趣味互动，让市民尽享清凉。

暑期研学同样精彩。“我在园博过暑假”板块面向中小学生及亲子家庭，推出南园植物研学、北园古建研学等普惠课程，融合探秘闯关、植物拓染、夜间生态观察等形式，并联合“花小猪”推出半价打车便民举措。“童趣园博”长三角小记者研学行、“小小自然侦探”夜观课堂等活动将陆续开展。

音乐律动板块汇集草坪音乐会、全民好声音大赛、“瓯K”歌王争霸赛、二次元动漫嘉年华及三棋争霸赛，以园林为舞台，释放全城夏日激情。文化演绎板块则推出实景巡游剧《山水灵运·园梦千年》、国际风情节、“温州有戏”全园达人秀及“我要上春晚”全民选拔，打造沉浸式视听之旅。

此外，此次活动特设“园博无限续杯”盲盒板块，各类特色活动轮番上新，游客每次到访都能邂逅意想不到的夏日惊喜。

活动将持续至7月24日，市民可关注官方平台获取详细日程。这个夏天，相约温州园博园，共赴一场清凉与热情交织的夏日嘉年华。

来 源：温州日报

原标题： “夏”半场园博见 温州园博园暑期潮玩季即将启幕

记者 黄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com