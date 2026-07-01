温州日报 2026-07-01 08:34:27

天更蓝、云更白、呼吸更畅快了。昨天，温州市生态环境局鹿城分局亮出年度“气质”成绩单：2026年1月至5月，鹿城区PM2.5年平均浓度为24.6微克/立方米，同比下降25.2%；空气优良率为97.4%，同比上升12.4个百分点。

温州网讯 天更蓝、云更白、呼吸更畅快了。昨天，温州市生态环境局鹿城分局亮出年度“气质”成绩单：2026年1月至5月，鹿城区PM2.5年平均浓度为24.6微克/立方米，同比下降25.2%；空气优良率为97.4%，同比上升12.4个百分点。

“蓝天幸福感”背后是一套精准治污组合拳。在减污降碳协同试点方面，鹿城同步提速推进三大领域工作：在大气协同治理上，完成9家企业低VOCs原辅材料源头替代，临江垃圾焚烧发电厂余热利用工程日均供热约160吨/日，每年可为周边企业节约供热能耗成本800余万元；在水环境协同治理上，中心片污水处理厂清洁排放改造暨再生水利用工程已进入外线电施工、厂区增容配电及出水口迁改等配套阶段；在生活领域协同治理上也亮点突出，全国首创““无废会员日”活动，形成“政府+联盟+金融+群众”四方共赢模式，相关实践多次被联合国环境规划署等平台推广。此外，鹿城水生态环境保护同样系统加码，全域推进排口溯源整治并配套智慧截流设施，滚动实施老旧小区雨污管网改造，常态化开展“六小行业”执法；中心片污水处理厂再生水一期工程稳定向东部河网补水，同步开展河道生境改造和水生生物投放。

据介绍，鹿城下一步将紧盯两个国控空气站点周边核心区域精准管控，常态化开展柴油车尾气路检路查和入户抽测，强化非道路移动机械污染监管，严厉打击超标排放、偷排偷放等环境违法行为，推动PM2.5持续改善；将启动新一轮管网整治，加快再生水二期扩容补水项目，完善汛期应急处置与联动共治机制，推动全域水环境质量稳步提升。

来 源：温州日报

原标题： 空气优良率97.4% 精准治污绘就“鹿城蓝”

记者 黄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com