首批开设34个门诊科室 温州市中心医院双屿院区新大楼试运行

温州日报 2026-07-01 08:34:27

昨天，温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼试运行，预计今年9月将正式启用。据悉，试运行期间，首批开设34个门诊科室，急诊救治力量加强。百里坊院区诊疗工作照常进行。

温州网讯 昨天，温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼试运行，预计今年9月将正式启用。据悉，试运行期间，首批开设34个门诊科室，急诊救治力量加强。百里坊院区诊疗工作照常进行。

“双屿院区集一站式诊疗、一体化医教研、立体化急救、人文化病区、全域化配套于一体，定位为‘大急救+大综合’，补齐城西优质医疗资源短板，将为市区西片及永嘉患者提供高效、便捷的就医体验。”温州市中心医院党委委员、副院长叶英海介绍，双屿院区总建筑面积约14.3万平方米，规划床位850张，病区预计今年9月开通。在布局上，三栋楼宇立体互通，楼顶配套专属直升机停机坪，搭建“空中120”救援网络，遇到远距离转运、地面道路受阻等突发情况，航空救援可极大缩短转运时长。

来 源：温州日报

原标题： 首批开设34个门诊科室 市中心医院双屿院区新大楼试运行

记者 胡宁

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