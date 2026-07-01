首批开设34个门诊科室 温州市中心医院双屿院区新大楼试运行
温州日报 2026-07-01 08:34:27
昨天，温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼试运行，预计今年9月将正式启用。据悉，试运行期间，首批开设34个门诊科室，急诊救治力量加强。百里坊院区诊疗工作照常进行。
温州网讯 昨天，温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼试运行，预计今年9月将正式启用。据悉，试运行期间，首批开设34个门诊科室，急诊救治力量加强。百里坊院区诊疗工作照常进行。
“双屿院区集一站式诊疗、一体化医教研、立体化急救、人文化病区、全域化配套于一体，定位为‘大急救+大综合’，补齐城西优质医疗资源短板，将为市区西片及永嘉患者提供高效、便捷的就医体验。”温州市中心医院党委委员、副院长叶英海介绍，双屿院区总建筑面积约14.3万平方米，规划床位850张，病区预计今年9月开通。在布局上，三栋楼宇立体互通，楼顶配套专属直升机停机坪，搭建“空中120”救援网络，遇到远距离转运、地面道路受阻等突发情况，航空救援可极大缩短转运时长。
来 源：温州日报
原标题： 首批开设34个门诊科室 市中心医院双屿院区新大楼试运行
记者 胡宁
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
禁止车内进食和外放声音！《温州市轨道交通管理条例》7月1日起施行社会06-30
-
温州品质消费版图再扩容 山姆会员商店二店落户龙湾社会06-30
-
一张票“惠”游一座城 瓯海以“票根+”激活全域文旅消费链社会06-30
-
从“30万元”变成“2.4万元” 植人工耳蜗享“集采降价+医保报销”社会06-30
-
温州两大特色街区焕新 点亮夏日文旅新消费社会06-30
-
雁荡山重振雄风计划交出三年答卷 一座老牌名山的“逆生长”社会06-30
-
多家高校齐聚温州 应用型本科高校未来课堂建设联盟成立科教文体06-30
-
国家级认证！苍南认定为单品蔬菜大县！社会06-30
-
进村上岛，原来舞台这么大 记者在洞头感受青年入乡创业新生态社会06-30
-
以理发店为窗口记录市井生活 他“剪”出了不一样的人生故事社会06-30