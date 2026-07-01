温州两件红色档案入选《浙江红色根脉档案珍品名单》

温州晚报 2026-07-01 08:34:28

在中国共产党成立105周年之际，近日，浙江省档案馆推出《浙江红色根脉档案珍品名单》，温州共有两件珍贵档案入选，分别为珍藏于乐清市档案馆的中共括苍中心县委档案（1936年-1949年）和珍藏于温州市档案馆的浙南革命历史档案（1937年-1949年）。每一件珍品背后，都有一段值得被记住的故事。

1948年11月中共浙南特委嘉奖令

1947年10月乐清县中心县委关于经济手续的决定

《决心书与立功计划》

浙东南路线图

温州网讯 在中国共产党成立105周年之际，近日，浙江省档案馆推出《浙江红色根脉档案珍品名单》，温州共有两件珍贵档案入选，分别为珍藏于乐清市档案馆的中共括苍中心县委档案（1936年-1949年）和珍藏于温州市档案馆的浙南革命历史档案（1937年-1949年）。每一件珍品背后，都有一段值得被记住的故事。

中共括苍中心县委档案首次公开

据了解，今年3月下旬，省档案馆发起浙江红色根脉档案珍品推选工作，面向全省征集新民主主义革命时期，蕴含浙江作为中国革命红船起航地历史记忆、理论宝藏、精神源泉和重要历程的珍贵档案。文书、手稿、影像、革命报刊、书信……入选的36件红色根脉档案珍品，品类纷呈，为大众铺开一幅波澜壮阔的浙江红色历史画卷。

珍品之所以珍贵，在于其稀缺性。珍藏于乐清市档案馆的中共括苍中心县委档案首次向社会公开。中共括苍中心县委1947年由原乐清中心县委改设而成，至1949年6月完成使命。两年间召开三次扩大会议，机构调整、战略部署均紧跟敌我形势变化。

此次公开的档案包括县委往来信件、工作报告、会议记录、供给制与征粮廉政文件、物资财务账册，《工农先锋》等革命报刊，以及财经委印章、嘉奖令、识字本等。

乐清市档案馆相关负责人说：“档案完整记录了1936年以来中共乐清县委及中共括苍中心县委开辟永嘉、乐清、黄岩、仙居边境游击根据地的关键历程，反映浙南特委领导下的党组织建设、武装斗争、政权建设、后勤保障等重大实践，是浙南解放战争史的核心实证。”他介绍，该档案为浙南括苍地区仅存的系统性革命档案，印章、嘉奖令、识字本等均为孤品。

孤品档案承载历史记忆

档案的价值，不仅在于记录大事件，更在于留存那些鲜活的细节。

在乐清市档案馆编号134-2-1的卷宗内，还珍藏着一张浙南特委颁发的嘉奖令。1948年秋，浙南游击纵队括苍支队“四战四捷”。历经70多年，粉红色的毛边纸已褪色开裂，中间浙南特委大印章处有一条明显的裂缝，但油印的字迹依然清晰完整。

1948年10月8日至11月4日，括苍支队在一个月内连打四场胜仗——伏击玉环楚门小筠岗岭头、攻打温岭岙隘、夜袭温岭下风山、攻打乐清虹桥周家大院，共缴获重机枪1挺、轻机枪7挺、长短枪100余支、报话机1部，并占领虹桥。11月12日，浙南特委颁发嘉奖令，评价：“这是我浙南部队继黄垟伟大胜利之后，又一空前伟大胜利……证明了我浙南部队已日益巩固与强大，而成为不可被战胜的力量了。”

在中共括苍中心县委档案中，一册《文化课识字本》合订本格外引人注目。它包含冬学和文化课丁种、戊种、丙组四个小册子，用粗糙的毛边纸油印或手工抄写，页面只有袖珍笔记本大小。冬学课本利用农闲时间“快快上学识字眼”，目的是“读书识字，懂理懂事，看信记账，写写便条”；文化课丁种、戊种课本多为浅显的革命道理、政策宣传和技能掌握，适合有基本识字量的战士；文化课丙组课本属提高本，增加了一些榜样事迹和时事内容，课页上出现了少量简单插图。

为什么一本识字本要分这么多层次？括苍支队成立初期，除指挥员层级外，普通战士中文盲或半文盲比例较高。为此，1947年7月至1949年7月，乐清中心县委先后举办6期青训班，570人受训。青训班学员来自乐清、玉环、永嘉、黄岩、温岭、仙居、临海等县的中学和师范学校，还有来自上海、杭州、厦门、重庆等地13所高校的29名大学生，他们中许多人后来成为文化教员。支队按战士文化程度分别编组识字班，一些战士刚入伍时目不识丁，一年半载后就能看书、读报、写信。

珍贵资料填补浙南游击战细节

另一组入选《浙江红色根脉档案珍品名单》的浙南革命历史档案(1937年—1949年)珍藏于温州市档案馆，共140件，内容涉及1937年至1949年间浙南地下党活动，系统反映了浙南地区在抗日战争和解放战争期间的历史进程，是研究浙南地区军队、人民斗争过程的一手资料。

这些档案是原浙南特委书记，浙南游击纵队司令员、政委，浙南游击根据地创建人之一龙跃同志于1988年捐赠给温州市档案馆，包括原浙江省委书记刘英同志1937年至1941年间绘制的《浙东南路线图》，当时党中央、华东局、华中局、闽浙赣省委给浙南特委的电报指示，还有浙南游击纵队的工作总结、报告等。

这组档案丰富了浙南地区抗日武装斗争的细节，填补了现有史料中关于浙南游击战细节描述的不足，完善了浙南地区抗日根据地建设的史料，丰富了对浙南抗日根据地建设全貌的认识，是研究党史、军史和进行爱国主义教育的珍贵素材。

据了解，为了通过档案让年轻人真正走近历史，名单发布后，省档案馆使用数字技术打破时空桎梏，拓宽红色传播的边界，同步上线了《浙江红色根脉档案珍品数字地图》，数字化归集所有珍品史料，轻点手机便可查阅档案高清原件、研读史料背景、一键跳转至对应红色旧址点位。

来 源：温州晚报

原标题： 温州两件红色档案入选《浙江红色根脉档案珍品名单》

记者 张琼冉 受访单位供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com