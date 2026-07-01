温州晚报 2026-07-01 08:34:28

“刷单有返利，还能提高贷款额度”——这一举两得的诱惑，让急需资金的他掉入了精心设计的诈骗陷阱，不仅自己投入了130多万元，还拉拢朋友入局，最终等来的却是“平台店长”注销账户、连夜跑路的噩耗。近日，浙江省乐清市人民法院审结了一起网络刷单集资诈骗案件。

温州网讯 “刷单有返利，还能提高贷款额度”——这一举两得的诱惑，让急需资金的他掉入了精心设计的诈骗陷阱，不仅自己投入了130多万元，还拉拢朋友入局，最终等来的却是“平台店长”注销账户、连夜跑路的噩耗。近日，浙江省乐清市人民法院审结了一起网络刷单集资诈骗案件。

周某是该案36名被害人之一。2025年初，周某的前同事张某主动找到他，称自己管理着一个名为“财富宝”的刷单平台，劝说他参与刷单：“只要在平台购买订单，再加价售出，就能赚取1.5%的利润。而且你最近不是想贷款吗？刷单还能帮你做大账户流水，提高贷款额度。”半信半疑的周某在缴纳了1399元注册费后开始接单。起初几天，本金和利润均如期到账，这彻底打消了周某的疑虑，让他放下了防备。

为了赚取更多的介绍费和佣金，周某在张某的鼓动下，将自己的朋友也拉进了平台。张某承诺了丰厚的“拉人头”奖励：每介绍一位客户奖励200元；该客户每刷一笔单，周某还能额外抽成0.5%。

在高额回报的刺激下，周某不仅自己将累计刷单金额追加至130多万元，还邀请朋友一起参与。然而，2025年6月初，周某突然发现发出的单子无人承接，客户群被张某解散，自己也被拉黑。意识到被骗后，周某立即向公安机关报案。

经法院审理查明，张某系失信人员，并无偿还能力。自2025年2月中旬起，他虚构了“财富宝”平台刷单赚取利润的事实，发展客户注册、刷单，并通过支付佣金的方式诱导客户继续发展下线。

事实上，这个平台根本没有外部真实商家，所有订单均是张某在后台随意生成的虚拟单，运作模式本质上是“用下家的钱去支付上家的利润”，整个资金链条全靠新客户不断涌入才能维持。张某则从中赚取客户的注册费和刷单服务费。

2025年6月4日，在大量单子无人接单的情况下，张某注销了个人账户，将犯罪所得分散转移至他人账户后逃匿。经统计，张某本人管理的客户刷单金额高达1300万元以上，最终造成周某等36名被害人经济损失共计82.3万余元。

最终，法院以被告人张某犯集资诈骗罪、洗钱罪，数罪并罚，决定对被告人张某执行有期徒刑五年六个月，并处罚金22万元，另责令张某退赔赃款返还相应被害人。

法官提醒市民，要求“拉人头”并给予返利的刷单项目，是典型的资金盘诈骗运作模式。大家应对“刷单返利”类项目保持绝对警惕，切勿轻信“轻松日赚数百”的虚假宣传，更不要用自己的信用和人际关系为这类骗局背书。如遇可疑情况，请立即保存证据并报警。

来 源：温州晚报

原标题： 刷单能赚钱还能提额度？一男子轻信前同事 130万元血本无归

记者 赵小娴 通讯员 倪慧铭

本文转自：温州新闻网 66wz.com