温州都市报 2026-07-01 08:32:35

眼下正值桃子集中上市季，温州市水果批发交易市场内购销两旺。水蜜桃、黄桃、油桃、黄蟠桃、毛桃等多个品种竞相亮相，桃香四溢。据市场统计，水蜜桃近7天合计销售约100吨，成为当前桃子品类中的销售主力。

温州网讯 眼下正值桃子集中上市季，温州市水果批发交易市场内购销两旺。水蜜桃、黄桃、油桃、黄蟠桃、毛桃等多个品种竞相亮相，桃香四溢。据市场统计，水蜜桃近7天合计销售约100吨，成为当前桃子品类中的销售主力。

价格方面，各品种因产地不同呈现差异化走势。水蜜桃方面，江苏产货源批发价每公斤16元至30元，安徽、山东产每公斤10元至18元，浙江产每公斤8元至20元，河北产每公斤12元至20元。黄桃方面，安徽、山东产地批发价每公斤5元至7元。油桃方面，湖北、陕西产地批发价每公斤3.6元至5.6元。产自山东的黄蟠桃每公斤7元至10元，山东、安徽产地的毛桃、红桃每公斤3元至5.2元。整体来看，随着各地桃子大批量集中入市，当前货源仍较充足，终端售价维持亲民水平。

市场方面表示，桃子上市量已从峰值回落。据市场相关工作人员介绍，按照往年规律，每年5月中下旬至6月中下旬是桃子供应最集中的时段，今年同样如此，当前高峰期已过。接下来最多还有半个月左右，随着产地货源逐步减少，桃子价格将迎来上涨。因此，市民可趁眼下价格实惠之际，按需适量选购。

接下来价格就要上涨了，喜欢吃桃子的话，是不是可以多囤一点？业内人士表示，建议还是要按需适量选购，因为桃子不适合长期保存。“未熟的桃子可在纸袋中常温存放1天至2天催熟；成熟桃子宜在0℃至4℃冷藏，保存不超过3天。”

此外，在购买桃子的时候，需要仔细挑选。首先是看有没有被红晕覆盖的基础颜色，底色明显发青的多为成熟度不足，成熟的桃子底色通常为乳白色或黄色；还可以用手指轻按桃子肩部，成熟度适中的软桃略有弹性；再闻一闻气味，成熟桃子会有明显自然桃香，如有酒味或发酵味则不宜购买。

来 源：温州都市报

原标题： 大量上市“桃”你欢心 水蜜桃7天销售100吨

业内人士：上市量已达峰值，价格或将在半月后上涨

记者 蔡挺 通讯员 侯合胜

本文转自：温州新闻网 66wz.com