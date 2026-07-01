温州都市报 2026-07-01 08:33:04

温企在北交所的阵容越来越大。6月30日，温州益坤电气股份有限公司（下称益坤电气）在北交所上市交易，报收于36.17元，较发行价10.09元大涨了258.47%。此前，已有聚星科技、方正阀门等温州企业成功登陆北交所。

温州网讯 温企在北交所的阵容越来越大。6月30日，温州益坤电气股份有限公司（下称益坤电气）在北交所上市交易，报收于36.17元，较发行价10.09元大涨了258.47%。此前，已有聚星科技、方正阀门等温州企业成功登陆北交所。

昨日，益坤电气以47元开盘交易，随后小幅冲高至49.98元，涨幅达395.34%，成了益坤电气全天最高价，之后股价震荡回落，报收于36.17元，总市值达30.98亿元。

益坤电气由余燕坤创立于1993年12月，一直专注于轨道交通和电力系统领域绝缘、过电压保护及在线监测综合解决方案，主要产品包括避雷器、绝缘子、熔断器和在线监测装置及系统等。目前，余燕坤及其两个儿子余明宣和余敏源共持有公司37.85%股份，为公司实际控制人。

招股书显示，益坤电气是国家级“专精特新”小巨人企业，目前已取得专利61项，其中发明专利21项、实用新型专利36项、外观设计专利4项，还有18项发明专利处于实质审查阶段。同时，该公司也已形成高性能电阻片开发、高强度绝缘材料优化、高精度智能化在线监测与诊断，以及绝缘、过电压保护装备开发四大核心技术平台，并在湖北武汉设有生产基地。

益坤电气的上市之路，始于2022年6月10日成功挂牌“新三板”，并在2024年5月20日调入“新三板”创新层。益坤电气此次成功登陆北交所后，所募资金将投入到绝缘保护电气系列产品扩产和建设研发中心这两个项目。据了解，益坤电气的这两个项目总投资超过1.55亿元。

此次益坤电气成功上市，使其第三大股东温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）的持股市值暴涨至近3.53亿元。据了解，温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）是由我市知名服装企业“报喜鸟”主导的创投基金，于数年前投资益坤电气获975.1万股份。

来 源：温州都市报

原标题： 温企北交所“扩容”！益坤电气登陆首日大涨258.47%

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com