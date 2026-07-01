多家温企回购股份“送”员工 天正电气计划最多斥资1.5亿元
温州网讯 6月30日，浙江炜冈科技股份有限公司（下称炜冈科技）发布公告，计划以公司自有资金1500万元至3000万元回购股份，用于公司员工持股计划或股权激励。据不完全统计，近三年回购股份“送”员工的温企还有天正电气、冠盛股份、诚意药业、意华股份等。
炜冈科技称，此次回购股份计划未来12月内实施，回购计划完成后，将在36个月内把回购股份用于公司员工持股计划或股权激励，未使用部分股份将注销。于2022年上市的炜冈科技，在2024年初就已斥资数千万元回购股份“送”员工。
上市公司回购股份通常出于两种目的：一种是股价低迷，通过回购股份来提振股价；另一种就是有条件地“送”员工，即用于员工持股计划或股权激励。近几年，越来越多的温企登陆资本市场，其中部分企业也相继回购股份用于激励员工。
于2020年上市的天正电气，在多次实施定向增发给员工“送”股份后，也于今年6月12日发布公告称，在未来一年内使用自有资金7500万元至1.5亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价不高于每股11.5元，未使用股份将进行注销。截至6月25日，天正电气已斥资4440.08万元回购股份611.53万股。
天正电气当前的股价较为低迷，在回购计划发布前其股价一度跌至6.16元，是近一年多来的低点。6月30日，天正电气收涨2.88%，股价报收于6.79元。
来 源：温州都市报
记者 郑俊杰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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