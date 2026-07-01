学习强国温州学习平台 2026-07-01 10:12:35

6月28日上午，第九届温州慈善义工酷暑送伏茶活动在浙江温州火车站广场正式启动。即日起，遍布全市的爱心伏茶点将进入常态化服务阶段，为一线工作者和市民送去夏日清凉。

盛夏炎炎，一杯杯温润的伏茶再次飘香瓯越。6月28日上午，第九届温州慈善义工酷暑送伏茶活动在浙江温州火车站广场正式启动。即日起，遍布全市的爱心伏茶点将进入常态化服务阶段，为一线工作者和市民送去夏日清凉。

市民在取用伏茶。 蒋文广 摄

据悉，慈善义工酷暑送伏茶活动自2018年创办以来，已连续开展九年，成为温州慈善的一张“金名片”。多年来，活动坚持公益惠民、服务民生，服务点位从社区延伸至S1线、快速公交站台等重点公共场所。统计数据显示，8年来，该项目累计送出伏茶超1000万杯，服务群众超1000万人次；仅市本级就有累计5000余人次义工参与服务，项目投入公益资金170余万元。该活动屡获省、市级主流媒体关注，并登上“学习强国”学习平台，赢得了各级党委政府的充分肯定和广大市民的赞誉。

启动仪式上，主办方为大力支持本次活动的爱心单位和爱心个人颁发了荣誉奖牌，并为参与服务的11支慈善义工队及5个新增爱心伏茶服务站点授旗。

活动现场，主办方代表回顾了九年来送伏茶活动的感人历程。从红日亭、三乐亭、复兴亭、旭日亭等民间慈善地标，到温州交运集团快速公交有限公司等企业义工团队，广大义工风雨无阻、坚守岗位，成为街头最温暖的风景。云天楼、宁国寺、加多宝集团、安福利生慈善基金会、鹿芝堂国医馆、燕乐公益慈善服务中心、雪君工作室慈善义工团、福彩中心等爱心企业，以及潘少容、陈美兰等爱心个人，持续捐资捐物，为公益活动提供了坚实的后盾。

温州市慈善总会副会长王绍寅在致辞中表示，活动将持续深化品牌建设，坚守初心，汇聚合力，广泛吸纳企业与公众参与，同时规范服务，严把伏茶熬制的卫生关、操作关，并注重义工自身防护，确保活动平安、有序、可持续发展。

一杯伏茶，十分温情。随着第九届送伏茶活动的全面铺开，这股源自民间的慈善暖流将继续流淌在温州的街头巷尾，为“强城行动”注入源源不断的道德力量。

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原标题： 一杯伏茶送清凉 第九届浙江温州慈善义工酷暑送伏茶活动启动

作者：董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com