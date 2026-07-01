平阳县四套班子领导开展“七一”慰问活动

平阳发布 2026-07-01 11:08:20

“七一”来临之际，孟晓斌、陈桂雷、曾上俊、陈栋、邱忠瑜等平阳县四套班子领导分赴各乡镇开展“七一”慰问活动，亲切看望慰问新中国成立前入党的老党员、“光荣在党50年”党员和生活困难党员，送上党的关怀与温暖，并致以节日的问候与祝福。

百年风华忆初心，殷殷关怀暖人心。“七一”来临之际，孟晓斌、陈桂雷、曾上俊、陈栋、邱忠瑜等平阳县四套班子领导分赴各乡镇开展“七一”慰问活动，亲切看望慰问新中国成立前入党的老党员、“光荣在党50年”党员和生活困难党员，送上党的关怀与温暖，并致以节日的问候与祝福。

平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、水头、萧江等地，看望慰问新中国成立前入党的老党员朱邦东、林敬云、金慎取，“光荣在党50年”党员蔡福盛和党员毛传善。每到一户，孟晓斌都与老同志及其家属促膝长谈、亲切交流，仔细询问他们的身体状况、生活起居、家庭情况和实际困难，认真倾听他们的入党初心、奋斗故事，并为他们送上慰问品，为“光荣在党50年”党员颁发纪念章，感谢他们多年来为党的事业、地方经济社会发展作出的积极贡献。孟晓斌叮嘱乡镇、村（社）干部要常态化关注老党员、困难党员的生活状况，落实落细各项政策，精准对接需求、细化帮扶举措，用心用情帮助解决生活、就医、生活保障等方面的实际难题，切实为老党员、困难党员排忧解难，让他们切实感受到党组织的温暖与关怀。慰问中，孟晓斌强调，老一辈党员扎根平阳热土，数十年薪火坚守、默默奉献，用实干担当诠释了共产党员的初心和使命，是全体党员干部的榜样和标杆。各级党组织要常态化开展走访慰问活动，健全老党员、困难党员关爱帮扶机制，切实做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，切实增强广大党员的归属感、荣誉感和幸福感。广大党员干部要始终牢记初心使命，传承好、发扬好老一辈党员的优良作风，传承红色基因、赓续红色血脉，以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加有力的举措，立足岗位、担当作为，攻坚克难、奋勇争先，全力推动全县各项事业高质量发展，奋力书写新时代平阳发展新篇章。

平阳县委副书记、县长陈桂雷前往海西镇，看望慰问党员廖必琴、陈锡钦和“光荣在党50年”党员郭荣生。陈桂雷与党员们亲切握手、促膝交谈，认真倾听党员们的所思所想、所需所盼，细致询问他们的身体状况、家庭生活、收入情况以及实际困难，为他们送上慰问金和慰问品，并为郭荣生颁发“光荣在党50年”纪念章，衷心感谢老党员们为地方发展、基层建设作出的贡献。陈桂雷要求，各级党组织要切实扛起关爱帮扶责任，紧盯老党员、生活困难党员的生活所需，主动上门解忧、贴心服务，帮助化解生活难题和实际困境，切实把党组织的关怀落到实处、暖到心头。广大党员干部要传承和发扬老党员艰苦奋斗、忠诚担当的优良作风，不断汲取榜样力量，在自身岗位履职尽责、实干笃行，持续激发基层党组织生命力和战斗力，为全县高质量发展汇聚强大党建合力。

平阳县人大常委会主任曾上俊前往腾蛟镇，看望慰问新中国成立前入党的老党员肖可名，“光荣在党50年”党员苏尔金和党员白洪任，向他们致以节日的问候与祝福，并为“光荣在党50年”党员颁发纪念章。每到一处，曾上俊都与各位党员亲切交谈，详细询问他们的身体状况、日常生活以及当前遇到的困难，仔细倾听他们的心声与诉求，认真聆听他们讲述过去的奋斗经历，感谢他们多年来为地方发展、基层建设作出的贡献，并叮嘱他们保重身体、放宽心态，安享晚年生活。他要求，属地乡镇和相关部门要做好各项服务保障工作，落实落细各项优待帮扶政策，切实把党组织的关心关怀送到每一位老党员的心坎上，让他们老有所养、老有所安、老有所乐。

平阳县政协主席陈栋前往南雁镇，看望慰问党员黄兆悻、周青想、陈厚城。每到一处，陈栋都与他们拉家常、问冷暖、听心声，关切询问他们的身体状况、家庭收入来源和医疗保障等情况，详细了解生活中面临的实际困难，仔细记录相关诉求，并感谢他们为党的事业和全县经济社会发展作出的无私贡献。他要求，属地乡镇和相关部门要落实落细各项优抚帮扶政策，做到思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，常走访、多看望，主动排忧解难，精准对接解决急难愁盼问题，切实把党的温暖送到党员心坎上。

平阳县委副书记邱忠瑜前往水头、闹村等地，看望慰问新中国成立前入党的老党员白洪南，党员李孝垟以及“光荣在党50年”党员施明允、卢孔来，详细询问他们的身体健康状况与家庭生活情况，认真聆听他们的入党初心、奋斗历程与工作过往，并为他们颁发纪念章。他要求乡镇干部多关心老党员生活，常态化开展走访关爱活动，主动为他们排忧解难，让老党员切实感受到党组织的关怀。

来 源：平阳发布

原标题： 县四套班子领导开展“七一”慰问活动

记者：张炜 张蔚旻 李凌峰 李梦/文 鲍思冲 陈云散等/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com