苍南县委书记张本锋开展 “七一” 慰问活动

苍南发布 2026-07-01 11:08:20

今年是中国共产党成立105周年。“七一”前夕，苍南县委书记张本锋在灵溪镇走访慰问基层党员，为他们送去党组织的关怀与温暖，并向苍南县广大党员致以诚挚问候。

今年是中国共产党成立105周年。“七一”前夕，苍南县委书记张本锋在灵溪镇走访慰问基层党员，为他们送去党组织的关怀与温暖，并向苍南县广大党员致以诚挚问候。

张本锋一行首先来到灵溪镇平美村，看望慰问困难党员刘成孝。今年75岁的刘成孝，1973年9月入党，至今已有53年党龄。因长期患有高血压等多种慢性病，生活较为困难。在老人家中，张本锋与他亲切交谈，详细询问身体状况和日常生活情况，鼓励老人保持乐观心态，积极治疗康复。他现场叮嘱随行乡镇、村居干部，要常态化开展走访关爱，精准落实帮扶政策，用心用情解决高龄困难党员就医、照料等实际困难。

随后，张本锋一行来到灵溪镇岩联村，看望慰问老党员张世鲍。张世鲍今年82岁，1988年7月入党，党龄近38年。因患有心脏病、高血压、高血糖等疾病需长期服药，家庭经济负担较重。走进老人家中，张本锋仔细察看老人居住环境，详细了解老人健康状况、用药开销和生活保障情况，叮嘱老人注意休息、按时服药，乐享晚年。他要求属地和相关部门持续做好常态化帮扶，切实减轻家庭负担，把党组织的温暖落到实处。

张本锋指出，老党员是党和国家的宝贵财富，是苍南发展的亲历者、参与者和奉献者。建党 105 周年之际，县委始终记挂着老党员和困难党员。属地乡镇和相关部门要把他们的冷暖挂在心上，带着责任、带着感情落实好各项关爱帮扶政策，用心解决急难愁盼问题，真正做到思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，让老党员和困难党员切实感受到党组织的温暖与关怀，共享发展成果、安享幸福晚年。

来 源：苍南发布

原标题： 张本锋开展 “七一” 慰问活动

记者/吴银林 供图/灵溪镇

本文转自：温州新闻网 66wz.com