永嘉发布 2026-07-01 11:08:20

6月30日，永嘉县委常委会会议暨县委党的建设工作领导小组会议召开，认真学习贯彻习近平党建思想，传达学习全国党建工作座谈会和省委常委会会议、省委党的建设工作领导小组会议、市委常委会会议暨市委党的建设工作领导小组会议精神，研究部署永嘉县贯彻落实工作。

6 月30日，永嘉县委常委会会议暨县委党的建设工作领导小组会议召开，认真学习贯彻习近平党建思想，传达学习全国党建工作座谈会和省委常委会会议、省委党的建设工作领导小组会议、市委常委会会议暨市委党的建设工作领导小组会议精神，研究部署永嘉县贯彻落实工作。永嘉县委书记吴呈钱主持会议并讲话，永嘉县四套班子领导胡宝锋、王晓雄、黄金锡等参加会议。

会议指出，要在学深悟透上下功夫，深刻领会习近平党建思想的精神内涵。习近平党建思想作为习近平新时代中国特色社会主义思想的 “党建篇”，为深入推进新时代党的建设新的伟大工程提供了根本遵循和行动指南。我们要理解把握习近平党建思想的时代课题、科学内涵、理论渊源和实践基础，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续提升党建工作时代性、实效性，以永远在路上的坚韧和执着推进全面从严治党。

会议强调，要在实践转化上下功夫，自觉运用习近平党建思想谋划和推进党的建设。要强化政治铸魂，完善贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署闭环落实机制，努力实现对标看齐、紧跟追随的政治效果。要护航中心大局，紧扣省委 “ 132 ”总体部署、市委“ 1361 ”思路举措、县委“人产城融合、农文旅共富”工作主线，完善党委领导经济工作机制，将党的组织体系、资源力量、工作机制深度嵌入重点任务、重大改革，实现党建工作与中心工作深度融合、同频共振。要激发干事活力，大力弘扬“六干”作风，以“三看”“三破”“三到”选任干部，健全完善担当作为激励保护机制、差异化考核评价体系，推动干部真抓实干、真出业绩。要夯实基层基础，深化落实“三个基层”重要要求，扎实做好村社换届“后半篇文章”，深化新兴领域“两个覆盖”，加强党员队伍全链条建设，为全县发展筑牢最坚实的组织保障。要全面从严治党，坚持用改革精神和严的标准管党治党，严查群众身边不正之风和腐败问题，强化党员干部日常教育管理监督，深化风腐同查同治，持续释放严的信号。

会议强调，要在学习宣传上下功夫，持续造浓学习宣传贯彻习近平党建思想的氛围。坚持原原本本学、及时跟进学、深信笃行学，抓学习、抓宣讲、抓落地，开展体系化学理化研究阐释，结合开展树立和践行正确政绩观学习教育，努力形成更多富有永嘉辨识度的理论成果，把学习成果转化为推动高质量发展的强大动力。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委常委会会议暨县委党的建设工作领导小组会议召开

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com