永嘉县委理论学习中心组举行习近平法治思想专题学习会

永嘉发布 2026-07-01 11:08:20

6月30日，永嘉县委理论学习中心组举行专题学习会，认真学习《习近平法治思想学习纲要（2025年版）》。永嘉县委书记吴呈钱主持会议并讲话，强调要学深悟透习近平法治思想，进一步强化法治意识，深化法治永嘉建设，为实现“十五五”良好开局提供坚强法治保障。

6 月 30 日，永嘉县 委理论学习中心组举行专题学习会，认真学习《习近平法治思想学习纲要（ 2025年版）》。永嘉县委书记吴呈钱 主持会议并讲话，强调 要 学深悟透习近平法治思想，进一步强化法治意识，深化法治永嘉建设，为实现 “十五五”良好开局提供坚强法治保障。县领导胡宝锋、王晓雄、黄金锡和县委理论学习中心组其他成员出席。永嘉县领导黄益文、任国权围绕《习近平法治思想学习纲要（2025 年版）》作交流发言和书面交流。

吴呈钱指出，《习近平法治思想学习纲要（ 2025 年版）》以事关党长期执政和国家长治久安的战略高度，将治国理政和管党治党紧密结合起来，为县域治理提供了具体的实践路径和“工具箱”。我们要牢牢把握习近平法治思想的重大意义、核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求，不断运用法治思维和法治方式开展工作，把学习成效转化为法治永嘉建设的生动实践。

吴呈钱强调，要强化系统思维，树立 “全局观”和“协同观”，将法治建设目标与改革任务、发展指标、稳定要求统筹谋划，推动法治建设与中心工作“两手抓”“两手硬”；要抓好县乡合法性审查质效改革，用好“ 139 合法性审查模式”，严格按照法定程序开展各项工作；要破除市场壁垒、厘清政企边界、完善涉企法治服务，打造“四最”一流创新生态；要建强“ 141 ”基层治理体系，强化源头治理、前端处置，用法治手段化解风险隐患，引导群众通过法治途径反映问题、解决问题。

吴呈钱强调，要彰显为民宗旨，牢牢站稳人民立场，把体现人民利益、反映人民愿望、增进人民福祉落实到法治实践的方方面面；要围绕群众 “急难愁盼”问题加强法治保障，在执法中体现温度、在司法中彰显公正、在服务中加强普惠，严防“小过重罚”，杜绝“优亲厚友”“区别对待”。同时，依托法治阵地，统筹抓好“九五”普法各项工作，推动“ 15 分钟公共法律服务圈”与“一刻钟便民服务圈”融合，让群众在家门口享受优质便捷的法律服务。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委理论学习中心组举行习近平法治思想专题学习会

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com