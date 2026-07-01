永嘉发布 2026-07-01 11:08:21

6月30日，永嘉县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章和重要回信精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见。

6 月30日，永嘉县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章和重要回信精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见。永嘉县委书记吴呈钱主持会议。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对朝鲜进行国事访问期间的重要讲话精神，提高政治站位，充分认识此次访问对于深化两国关系、维护地区和平稳定的重要意义，强化正面宣传引导，讲好国家外交故事、传播永嘉正能量。要加强民间交流，发挥海内外永嘉人桥梁作用，深化教育、文化、旅游、科创等领域交流合作，加快推动文化 “新三样”出海。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对常态化做好东西部协作工作作出的重要指示 精神，拓展协作路径，推动对口协作取得新成效，谋划推进新阶段协作重点任务，建强用好 “君兰共富圈”“雅克音乐季”等特色载体。要拓展民生协作，深化教育、医疗、消费等领域帮扶，用好帮扶资金，推动各类帮扶资源向民生聚焦，提升共富成色。要加强交流交往，做好干部援派、专技人员选派，深化干部人才双向挂职交流，为当地培养更多本土人才。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《前瞻布局和发展未来产业》 精神，坚定不移推进传统、新兴和未来产业一体培育壮大。要聚力科创赋能，深化教育科技人才一体化改革，发挥 “四院 N 中心”等科创平台作用，健全“四题一评”机制，完善“科技副总”“产业教授”等服务模式，推动“两新”深度融合。要狠抓招大引强，围绕车联网、低空经济、人工智能、生命健康等赛道，精准绘制招商“鱼骨图”，紧盯在外永商资源，大力推进全员招商、以商招商，落地一批牵引性强、成长性好的项目。要造浓创新氛围，以大孵化集群建设为引领，聚焦楠溪科创集群建设，探索建立政府、行业协会、企业协同联动服务模式，政企联动打造产业社区，加快形成近悦远来的创新创业生态。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记给中共一大纪念馆、南湖革命纪念馆少先队红领巾讲解员的重要回信 精神，全面加强党对少先队工作的领导，健全党团队一体化阶梯式育人机制，用好队长学校、红领巾学院等平台，推动思想教育、实践锻炼、成长培育深度融合，构建全链条青少年培育体系。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com