新华网 2026-07-01 10:42:12

民航暑运将于7月1日开启。持续至8月31日的暑运期间，家庭游、避暑游、出境游等需求集中释放。民航各单位持续加大运力投放、提升服务品质，全力保障旅客顺畅出行。

民航暑运将于7月1日开启。持续至8月31日的暑运期间，家庭游、避暑游、出境游等需求集中释放。民航各单位持续加大运力投放、提升服务品质，全力保障旅客顺畅出行。

强化运力供给

据华北空管局分析预测，暑运期间北京两机场以亲子客流为主，东北、西南、新疆成为国内热门目的地，东南亚、欧洲成为国际热门目的地。

暑运期间，南航集团计划执行航班超19万班，日均航班量超3000班；海航集团日均航班量超2500班，安排更多宽体机执飞航班；中国联合航空计划执行航班近1.6万班……多家航空公司强化运力供给，为暑运提供充足运力保障。

航旅纵横民航官方直销平台大数据显示，截至6月30日，7月国内航线机票预订量超1580万张，出入境航线机票预订量超497万张。去哪儿旅行数据显示，近一周的暑运机票预订量环比增长1.2倍，本周末将迎来暑运首个出行小高峰。

“很多消费者将目光投向避暑小城，带动山西大同、宁夏中卫、新疆阿勒泰等航线热度增长。”去哪儿大数据研究院高级研究员蔡木子表示，今年暑运呈现出行范围更广、需求稳中有增、出境游持续回暖等特点。

优化航线网络

国内航线方面，长龙航空将新开嘉兴经银川至乌鲁木齐、宁波至柳州、温州至烟台等航线；中国联合航空将新开佛山至义乌、鄂尔多斯至大连等航线；华夏航空将加密天津至张家界、赣州经铜仁至贵阳等避暑航线航班。

“暑运期间，我们在北京大兴机场日均安排超370个航班。”南航北京分公司运行指挥部副经理韩伟东说，南航计划新开和复航北京大兴至和田、海拉尔、阿克苏等航线，加密21条热门旅游目的地航线航班。

国际及地区航线方面，国航计划新开北京首都至威尼斯、比什凯克航线；长龙航空计划新开杭州至釜山航线；南航计划增加广州至伦敦、莫斯科、新加坡等航线航班；国泰航空计划增加香港至西安、曼彻斯特、罗马等航线航班。

服务提质升级

北京首都机场服务品质部品牌与产品管理主管管文溥介绍，首都机场联合航空公司扩大“一刻登机”服务范围，同时为晚到旅客提供急客值机、安检通道，以及付费电瓶车等服务。乘坐国内航线的旅客可在线上办理登机牌，乘机全流程仅需出示身份证，进一步提升出行效率。

“世界杯期间，搭乘A350机型旅客可通过客舱娱乐系统观看赛事直播。我们还在暑期推出徽菜主题餐单，让中外旅客在旅途中感受中华饮食文化。”国泰航空中国内地商务及运营总经理徐谷昀说。

暑运期间恰逢雷雨季节，航空公司和机场方面提醒广大旅客，密切关注所乘航班动态，预留充足值机和安检时间，确保出行顺畅。

来 源：新华网

原标题： 运力加码服务升级 民航全力保障暑运出行

记者 王聿昊

本文转自：温州新闻网 66wz.com