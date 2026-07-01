新华网 2026-07-01 10:43:21

委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯30日表示，该国日前发生的两次强震已造成1943人死亡、10571人受伤，28380人在医疗机构和野战医院接受救治。

委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯30日表示，该国日前发生的两次强震已造成1943人死亡、10571人受伤，28380人在医疗机构和野战医院接受救治。

罗德里格斯当天在灾情通报会上说，委全国共有855栋建筑受损，其中189栋完全坍塌、666栋部分坍塌。在受灾最严重的拉瓜伊拉州，电力供应几乎全部恢复。

罗德里格斯还表示，自救援行动开始以来，已有6461人获救。目前救援工作仍在继续，共有3660名外国救援人员、51个国际代表团、148只搜救犬、49辆支援车辆参与救灾，并已接收逾70万吨人道主义援助物资。

来 源：新华网

原标题： 委内瑞拉地震死亡人数升至1943人

记者 田睿 赵鑫虎

本文转自：温州新闻网 66wz.com