去年我国万元国内生产总值用水量同比下降4.5%
记者6月30日从水利部了解到，水利部近日发布2025年度《中国水资源公报》。报告显示，2025年我国万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量同比分别下降4.5%和7.2%。
根据报告，2025年全国水资源总量为27229.3亿立方米。其中2025年地表水资源量为26034亿立方米，地下水资源量为8105.6亿立方米，地下水与地表水资源不重复量为1195.3亿立方米。
2025年全国用水总量为5944.5亿立方米。其中生活用水量为936.6亿立方米，占用水总量的15.8%；工业用水量为953.7亿立方米，占用水总量的16%；农业用水量为3683.8亿立方米，占用水总量的62%；人工生态环境补水量为370.4亿立方米，占用水总量的6.2%。全国供水总量为5944.5亿立方米。其中，地表水源供水量为4914.1亿立方米，占供水总量的82.7%；地下水源供水量为773.8亿立方米，占供水总量的13%；非常规水源供水量为256.6亿立方米，占供水总量的4.3%。
与2024年相比，用水总量增加16.5亿立方米，其中，生活用水量增加9.8亿立方米，工业用水量减少17.3亿立方米，农业用水量增加35.4亿立方米，人工生态环境补水量减少11.4亿立方米。供水总量增加16.5亿立方米，其中，地表水源供水量增加21.7亿立方米，地下水源供水量减少10.2亿立方米，非常规水源供水量增加5亿立方米。
2025年，全国人均综合用水量为423立方米，万元国内生产总值（当年价）用水量为42.4立方米。耕地灌溉亩均用水量为342立方米，农田灌溉水有效利用系数为0.583，万元工业增加值（当年价）用水量为22.9立方米，人均生活用水量为182升每天。
来 源：新华网
记者 魏弘毅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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