新华网 2026-07-01 10:47:10

6月30日在纽约进行的一场美加墨世界杯32强淘汰赛中，法国队3:0击败瑞典队。姆巴佩上、下半场各进一球，以10球成为世界杯历史上淘汰赛阶段进球数最多的球员。

6月30日在纽约进行的一场美加墨世界杯32强淘汰赛中，法国队3:0击败瑞典队。姆巴佩上、下半场各进一球，以10球成为世界杯历史上淘汰赛阶段进球数最多的球员。

6月30日，法国队球员姆巴佩（左）在比赛中射门得分。新华社记者 胡星宇 摄

本场比赛法国主帅德尚派出姆巴佩、登贝莱、奥利塞，与巴黎圣日耳曼左边锋巴尔科拉组成“攻击四人组”。赛前不被看好的瑞典队开场后踢得并不保守，伊萨克、哲凯赖什和埃兰加组成的攻击线伺机反击制造威胁。全场比赛的第一脚射门来自瑞典队，伊萨克开场3分钟的打门被法国门将迈尼昂“没收”。

法国队直到第15分钟才由边后卫迪涅在禁区外远射完成第一次射门。但此后，“高卢雄鸡”逐渐掌握比赛节奏。瑞典门将泽特斯特伦成为场上最忙碌的人。第20分钟，姆巴佩反击中面对门将推射入网，不过被判越位在先。第32分钟，姆巴佩再获良机，他接到右后卫孔德的低平传中，后点打门击中门柱。3分钟后，奥利塞禁区内上演精彩的凌空侧钩，但又一次击中门柱，登贝莱的补射稍稍偏出，瑞典再次逃过一劫。

6月30日，瑞典队门将泽特斯特伦在比赛中。新华社发（吕小炜摄）

奥利塞又接连打出两脚高质量远射后，法国队终于在第45分钟取得进球。奥利塞开出战术角球，登贝莱将球塞给切入禁区肋部的姆巴佩，后者内切晃过防守球员的封堵，一记右脚抽射破门，打入了他在18场世界杯比赛中的第17球。

法国队进球后出现后防线注意力不集中的情况，瑞典中场斯特劳德禁区内获得绝佳射门机会，但未能射正，错失扳平比分的机会。

进入下半场，拜仁球星奥利塞继续表现活跃。他在第53分钟妙传巴尔科拉，后者冷静破门。第74分钟，奥利塞再次送出助攻，姆巴佩打入个人世界杯第18球，在历史射手榜上仅落后梅西一球。这同时也是姆巴佩在本次世界杯上的第六球，他也追平了梅西并列射手榜第一。此外，奥利塞以5次助攻超越巴西队的吉马良斯，领跑本届赛事助攻榜。

6月30日，法国队球员奥利塞在比赛中停球。新华社记者 胡星宇 摄

下半场末段，德尚将锋线主力陆续换下场，但瑞典队面对三球劣势已无力回天。

八分之一决赛中，法国队将对阵经点球大战淘汰德国队的巴拉圭队。

来 源：新华网

原标题： 世界杯｜法国三球完胜瑞典 姆巴佩创淘汰赛进球纪录

记者 吴俊宽、李嘉

本文转自：温州新闻网 66wz.com