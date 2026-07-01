瓯海区委书记刘云峰参加区委办第一党支部主题党日活动

瓯海发布 2026-07-01 11:08:21

6月30日，瓯海区委书记刘云峰参加区委办第一党支部“以思想之新谋发展之变”暨树立和践行正确政绩观主题党日活动，与大家一起交流谈心，勉励党员干部要做到思想不止步、实干不松劲，以正确政绩观为引领奋力交出区委办高分答卷。

6月30日，瓯海区委书记刘云峰参加区委办第一党支部“以思想之新谋发展之变”暨树立和践行正确政绩观主题党日活动，与大家一起交流谈心，勉励党员干部要做到思想不止步、实干不松劲，以正确政绩观为引领奋力交出区委办高分答卷。

今年，依托山水资源创新打造的仙岩梅雨潭绿瀑咖啡火爆出圈，带动景区创下成立以来客流新高。活动中，区委办党员走进绿瀑咖啡，实地观摩了解“老景区”变成“新网红”背后的运营新思路、新做法。随后的座谈会上，绿瀑咖啡负责人分享建设运营心得、交流创新发展经验，区委办党员代表结合自身岗位谈心得体会。

刘云峰对区委办今年以来调研谋划、运转保障、督查落实、改革创新、底线防范等方面取得的工作成效予以高度肯定。他指出，区委办直接服务区委，居于承上启下、协调左右的中枢位置，是全区机关的标杆和示范，树立和践行正确政绩观尤为关键。要对照“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”的总要求，不断提升参谋辅政能力、强化担当实干作风，高质量完成区委交办的各项任务、更好服务全区发展大局。

刘云峰强调，要把站位再提高一些，立足全局、着眼长远，把个人工作放到全区“一城五地”建设、“后园博”发展大文章里去考量，以正确政绩观引领推动各项工作提质增效。要把调研再做深一些，深入基层一线，在调研中总结提炼一批可复制、推广的好做法、好经验，把调研成果转化为解决问题、科学决策的有力支撑，以真干真出业绩、出真业绩。要把督考再抓实一些，发扬“钉钉子精神”，紧盯区委重点任务，敢于较真碰硬，紧盯不放抓落实，确保区委各项决策部署落到实处。要把保障再做细一些，保持耐心定力，做到细心细致，把工作干出彩干出色。要把协作再优化一些，加强沟通协作、密切配合，充分整合统筹力量和资源，推动全区上下心往一处想、劲往一处使。要把底线再守牢一些，牢固树立底线思维，紧紧守住道德底线、纪律底线、规矩底线，始终保持政治上的清醒和坚定。

活动中，刘云峰还为6月份入党的党员送上“政治生日”贺卡，并与大家一起重温入党誓词。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰参加区委办第一党支部主题党日活动

记者：吴佳佳 吴宇洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com