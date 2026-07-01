瓯海发布 2026-07-01 11:08:21

在中国共产党成立105周年即将到来之际，连日来，瓯海区四套班子领导分别率队走访慰问老党员，送去党的关怀与温暖，并代表瓯海区委、区政府向全区广大党员致以节日问候、诚挚祝福和崇高敬意。

在中国共产党成立105周年即将到来之际，连日来，瓯海区四套班子领导分别率队走访慰问老党员，送去党的关怀与温暖，并代表瓯海区委、区政府向全区广大党员致以节日问候、诚挚祝福和崇高敬意。

瓯海区委书记刘云峰和瓯海副区长郑益群、区人民法院院长郑国栋一行来到新桥街道，看望慰问老党员潘元武、吴永立、章作钏。新中国成立前入党的老党员潘元武今年已经95岁，刘云峰一行与老同志拉家常、忆过往，认真倾听老同志讲述战火年代的革命往事，了解其健康和生活情况，共话瓯海建设发展新成效，并致以节日慰问和由衷敬意。今年94岁的吴永立党龄已超过70年，刘云峰一行与老同志亲切交谈，关切询问身体生活情况，认真聆听他讲述奋斗经历和工作往事，叮嘱他保重身体、安享晚年。在章作钏家中，刘云峰一行详细询问老同志生活起居、家庭近况等，得知老同志日常热心公益，积极组织烧伏茶送清凉等志愿服务活动，刘云峰为老同志“退而不休、发挥余热”的精神点赞。走访慰问中，刘云峰送上祝福和慰问品，感谢老同志为党和人民事业发展作出的重要贡献，要求有关部门和属地街道要带着感情和责任，关心照顾好他们的生活，落实落细服务保障工作，及时帮助解决实际困难，更好地传递党的关怀和温暖。

来到娄桥街道，瓯海区委副书记、区长季湘荣和区委常委、副区长吴雪梅一行看望慰问困难党员彭锦堂、张锦禄。“身体状况怎么样？”“还有什么困难？”每到一处，季湘荣一行都与老党员亲切交流，详细了解他们的身体健康、生活起居等情况，由衷感谢老同志为党的事业和瓯海经济社会发展作出的重要贡献，并祝福他们健康长寿、幸福安康。季湘荣表示，老党员是瓯海各项事业发展的参与者、推动者、见证者，希望大家保重身体、乐享生活，在党委政府的关心帮助下，把日子越过越好，力所能及地发挥余热。有关部门和属地街道要加强服务保障，用心做好工作，精准掌握他们的实际困难和需求，在生活上多照顾、精神上多关怀，切实把温暖和关怀传递到每一位老党员的心坎上，不断增强老党员的归属感、幸福感、荣誉感。

瓯海区人大常委会主任卢旭帆、副主任陈继林来到泽雅镇，先后走访慰问了老党员周棋、赵周松，送上党的暖心关怀。每到一处，卢旭帆一行都与老党员们亲切交谈，并嘱咐他们保重身体，保持乐观向上的生活态度，有困难及时向党组织反映。卢旭帆感谢各位老党员长期以来为党的事业和瓯海经济社会发展作出的贡献，嘱咐属地和村社持续关心关爱好老党员，时刻关注困难党员的生活；要用心用情做好各类服务保障，实打实帮助老党员、困难党员解决生活中的急难愁盼问题，及时把党组织的关怀和温暖送到党员身边、落在心坎里。

瓯海区政协主席金衍光和副主席金朝辉一行来到南白象街道，先后走访看望困难老党员何国连、张永淼、黄林娣。走访中，金衍光一行与老党员促膝交谈，耐心倾听他们的实际诉求，了解他们生活中面临的困难。金衍光鼓励老党员保持乐观心态、积极调养身体，并表示党组织始终是党员的坚强后盾。他叮嘱属地及相关部门，要持续加大老党员、困难党员的关心关爱力度，精准对接生活需求，主动靠前帮困解难，不折不扣落实各项保障政策，真正做到让老党员老有所养、老有所安、老有所乐。

瓯海区委副书记邵建乐和区政协副主席金海敏一行来到梧田街道，先后看望慰问困难党员刘加汉、黄阿松和陈人俊。邵建乐对老党员们多年来为基层治理作出的贡献表示感谢，希望大家保重身体、振奋精神，以积极心态面对生活。同时叮嘱属地街道和相关部门要真心关爱、真情帮扶，始终将老党员和困难党员的急难愁盼问题摆在突出位置，真正把组织的关心关爱落到实处、送到心上，让每一位老党员都能感受到党组织的温暖与牵挂。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区四套班子领导开展“七一”慰问活动

本文转自：温州新闻网 66wz.com