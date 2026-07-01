瓯海发布 2026-07-01 11:08:21

6月30日，瓯海区委常委会召开会议，深入学习贯彻习近平党建思想，传达学习全国党建工作座谈会和省委、市委有关会议精神，研究瓯海贯彻落实意见。瓯海区委书记刘云峰主持会议并讲话。

6月30日，瓯海区委常委会召开会议，深入学习贯彻习近平党建思想，传达学习全国党建工作座谈会和省委、市委有关会议精神，研究瓯海贯彻落实意见。瓯海区委书记刘云峰主持会议并讲话。

会议指出，要坚持深学细悟，全面把握习近平党建思想核心要义。聚焦“十四个坚持”深刻领会科学内涵，聚焦“两个确立”深刻领会理论品格，聚焦“两个结合”深刻领会实践要求，自觉用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，用好用活浙南一大会址等宝贵资源。

会议强调，要坚持以学促干，以高质量党建引领瓯海高质量发展。在凝心铸魂中筑牢绝对忠诚，深化“溯源悟思想、实干创实绩”活动；在护航大局中提升党建效能，聚焦产业链、创新链布局党建链；在实干争先中锻造过硬队伍，树牢“以实绩论英雄”风向标；在强基固本中筑牢战斗堡垒，健全党组织领导下的协同共治机制；在正风肃纪中涵养政治生态，一体推进“三不腐”，驰而不息纠“四风”树新风。会议要求，要坚持落地落实，持续兴起学习宣传贯彻热潮。抓实学习培训，抓深宣传教育，抓好落实落地，坚持把学习习近平党建思想同树立和践行正确政绩观学习教育紧密结合起来，推动习近平党建思想贯穿工作各领域、全过程。

会议传达学习《关于严肃问责新增地方政府隐性债务的意见》等文件、会议精神，听取关于区委统一战线工作领导小组工作情况的汇报，审议并原则通过相关文件。会议指出，要在强化思想政治引领、服务发展大局、守牢安全稳定底线、加强基层基础上勇担当作示范，发挥统一战线协商民主优势，深耕“侨？企同舟 世界瓯海”行动，系统推进统一战线工作领导小组及专项协调机制规范化运行。

会议研究民生领域信访问题集中治理工作，强调要全力推进化解终结、深化系统治理，通过个案化解深挖领域性、根源性问题，实现从“解决一件事”到“治理一类事”。会议还研究防汛防台工作，听取上半年工作开展情况、牛山新河闸泵引水工程整改落实情况等。会议要求，要立足防大汛、抗大灾、抢大险，持续做好强降雨防范应对。进一步加密监测预警，密切监视雨情、汛情变化趋势，加强会商研判、综合预警；进一步加强排查管控，加强山塘水库和水利工程调度，加强汛期施工、风险点位、危化工矿企业等重点领域安全管控；进一步做好应急准备，严格落实24小时值班值守制度，确保紧急情况下拉得出、顶得上。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区委常委会召开会议 深入学习贯彻习近平党建思想

记者：黄冰娥 黄靖轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com