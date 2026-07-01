泰顺县委书记张银贵在泰顺县文广旅体局调研调度

泰顺发布 2026-07-01 11:08:22

6月30日，泰顺县委书记张银贵在县文广旅游体育局调研调度时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述，牢牢锚定“旅游兴县”发展战略，坚定“强文旅”工作导向，立足全县生态人文资源禀赋，以更高站位、更宽视野、更实举措统筹推进文旅体深度融合发展，破除机制堵点、补齐产业短板、重塑竞争优势，为全县加快建设“两区两高地”注入强劲动能。

6月30日，泰顺县委书记张银贵在县文广旅游体育局调研调度时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述，牢牢锚定“旅游兴县”发展战略，坚定“强文旅”工作导向，立足全县生态人文资源禀赋，以更高站位、更宽视野、更实举措统筹推进文旅体深度融合发展，破除机制堵点、补齐产业短板、重塑竞争优势，为全县加快建设“两区两高地”注入强劲动能。

在泰顺县文广旅体局，张银贵走访看望机关干部职工，听取文旅市场高质量发展、赛事经济等工作情况汇报，并围绕文旅精品线路打造、赛事经济发展、公共文化服务、文旅新业态谋划等重点工作座谈交流，研究下步思路举措。

张银贵指出，文旅产业是提振消费内需、激活区域经济、提升城市能级的重要抓手。各乡镇相关部门要坚持资源统筹、业态融合，形成行之有效的路径打法，高标抓好廊氡国家级旅游度假区提质升级，充分释放文旅资源生态价值、经济价值、社会价值，“串珠成链”推进全域旅游提质增效，深耕“赛事经济+”充分激发市场消费活力，全力打造文旅发展新态势，推动泰顺文旅出圈出彩。

张银贵强调，要深化文旅管理体制改革，进一步统筹人、财、物等资源配置，形成政策集成、资源整合、力量集中的工作体系，确保各项任务一抓到底、抓出成效。要加大文旅营销模式变革，牢固树立市场化经营思维，充分利用互联网技术手段，开展客源人群立体画像分析，实现分圈层、分地域精准触达，同时建立全县文旅体统筹联动机制，整合山海协作帮扶等平台资源开展大型联动营销，推动茶园、赛事、商务旅行、休闲康养多业态融合引流，真正把流量转为留量、增量。要推动文旅产品系统重塑，摒弃被动粗放发展模式，主动对接市场主体合作开发，持续深化乌岩岭、氡泉、廊桥、交垟土楼等景区优化提升，分年度制定产品迭代提升计划，差异化打造观光、康养、研学等多元业态，完善不同档次酒店民宿配套，深挖“顺文化”等本土特色故事，打造全季节、全龄段沉浸式体验产品，不断提升泰顺文旅的吸引力、影响力和竞争力。

张银贵强调，泰顺县文广旅体干部要深刻把握当前文旅发展的新形势新要求，既立足当下、又着眼未来，发扬攻坚克难、久久为功的干事劲头，以实干担当推动全县文广旅体事业高质量发展。

泰顺县委常委、宣传部部长严炳宽参加调研调度。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵在县文广旅体局调研调度

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com