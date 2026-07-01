文成发布 2026-07-01 11:08:22

6月30日上午，文成县委更高水平法治文成建设推进会暨全面依法治县委员会第八次会议召开。文成县委书记、县委全面依法治县委员会主任罗招政在会上强调，要深入学习习近平法治思想，全面贯彻落实中央、省市委有关法治建设的决策部署，牢固树立和践行正确政绩观，抓实抓细更高水平法治文成建设各项工作，以高质量法治护航高质量发展，为建设更高水平“山水侨城”提供更多法治保障。

6月30日上午，文成县委更高水平法治文成建设推进会暨全面依法治县委员会第八次会议召开。文成县委书记、县委全面依法治县委员会主任罗招政在会上强调，要深入学习习近平法治思想，全面贯彻落实中央、省市委有关法治建设的决策部署，牢固树立和践行正确政绩观，抓实抓细更高水平法治文成建设各项工作，以高质量法治护航高质量发展，为建设更高水平“山水侨城”提供更多法治保障。文成县领导杨德听、刘金红、张呈念等出席会议。

会上，文成县委依法治县办汇报2026年法治文成建设工作情况，有关单位书面汇报法治建设工作开展情况和第一责任人职责履行情况。会议还对相关文件进行了书面审议。

罗招政指出，要肯定成绩，正视短板，以更加昂扬的姿态开启更高水平法治文成建设新征程。去年以来，全县上下笃学践行习近平法治思想，全面落实省委、市委关于法治建设的决策部署，统筹推进严格执法、公正司法、全民守法，依法行政效能、社会治理质效、涉外法治服务再上新台阶，法治文成建设成效显著。

罗招政强调，要锚定目标，守正创新，以更加务实的举措打造更高水平法治文成建设新成果。要以坚强理论武装恪守绝对忠诚，学深新思想，学透新要求，学用新方法，走深走实中国特色社会主义法治道路。要以重点领域攻坚深化依法行政，统一执法标准，厘清权责边界，强化依法处置，健全闭环流程，切实推动行政执法水平整体跃升。要以优化涉企服务护航法治营商，进一步规范执法行为，强化执法监督，彰显执法温情，持续优化执法方式、提升服务质效。要以普惠法律服务厚植民生沃土，切实推动公共法律服务提质效、涉侨法律服务暖民心、普法宣传教育接地气、法治示范建设树标杆，以法治力量守护民生福祉、赋能基层治理。要以严密化解体系维护社会大局，全面抓实治安“化险”，聚力推动矛盾“化早”，依法推进案件“化了”，推动基层治理体系和治理能力现代化。

罗招政强调，要压实责任，狠抓落实，以更加有为的担当描绘更高水平法治文成建设新图景。推进更高水平法治文成建设是涉及各领域各方面的系统工程，全县上下必须坚持“一盘棋”、拧成“一股绳”，全面压实工作责任，健全完善制度机制，建优建强法治队伍，确保各项目标任务落地见效。

来 源：文成发布

原标题： 县委更高水平法治文成建设推进会暨全面依法治县委员会第八次会议召开

记者：夏季 朱伟 雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com