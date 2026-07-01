文成县四套班子领导开展“七一”走访慰问活动

文成发布 2026-07-01 11:08:22

在中国共产党成立105周年来临之际，连日来，罗招政、杨德听、刘金红、郑文东、张呈念等文成县四套班子领导走访慰问基层党员，为他们送去党的关怀与温暖，并向文成县广大党员致以节日问候。

在中国共产党成立105周年来临之际，连日来，罗招政、杨德听、刘金红、郑文东、张呈念等文成县四套班子领导走访慰问基层党员，为他们送去党的关怀与温暖，并向文成县广大党员致以节日问候。文成县领导刘树智、金一玲等参加。

文成县委书记罗招政先后来到玉壶镇碧溪村、上村村、樟高村，走访慰问老党员叶董茂、“光荣在党50年”纪念章颁发对象周国光和党员吴传芬。在碧溪村，罗招政看望了叶董茂，关切询问他的身体状况和生活情况，感谢他为革命和建设事业作出的贡献，叮嘱老人保重身体。在上村村，罗招政为周国光颁发“光荣在党50年”纪念章，希望他永葆党员本色，继续为家乡发展献计出力。在樟高村，罗招政与吴传芬亲切交谈，详细了解其实际困难，鼓励她坚定信心、乐观生活，并要求镇村干部做实做细帮扶工作。罗招政强调，老党员是党和国家的宝贵财富，为文成发展倾注了心血、作出了贡献。各乡镇和有关部门要用心用情做好服务保障，在政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，让广大党员切实感受到党组织的关怀和温暖，共享改革发展成果。

文成县委副书记、县长杨德听来到双桂乡桂西村，走访慰问老党员林英，详细询问她的身体状况和生活起居，感谢她为党和国家事业作出的贡献，祝愿她健康长寿。随后，杨德听前往桂东村，看望慰问党员王延美、肖红芬，与他们拉家常、问冷暖，关切了解家庭收入、医疗保障等情况，鼓励他们保持积极心态，在党委政府的帮助下战胜暂时困难。杨德听叮嘱属地乡镇和相关部门，要常走访、多关心，把困难党员的急难愁盼放在心上，精准落实帮扶措施，用心用情排忧解难，让困难党员生活有保障、精神有慰藉。同时要传承好老党员的优良作风，激励广大党员干部在新征程上展现新作为。

文成县人大常委会主任刘金红先后来到党员胡从庆和“光荣在党50年”纪念章颁发对象陈正光、王仕森家中，与他们亲切交流，细致询问身体健康、日常起居、医疗保障等情况，并为陈正光和王仕森颁发“光荣在党50年”纪念章。她指出，要建立常态化走访慰问机制，精准对接困难党员和老党员实际需求，不折不扣落实各项帮扶救助政策，切实让困难党员和老党员感受到党组织的依靠和温暖。希望老党员们保重身体、安享晚年，一如既往地关心支持县委县政府各项工作，积极建言献策，传承红色基因、讲好红色故事，助力我县基层党建和地方发展再上新台阶。

文成县政协主席郑文东先后来到百丈漈镇景山路、长塘村、石庄村等地，看望慰问党员程邦树、严苏娇和“光荣在党50年”纪念章颁发对象赵进成。郑文东与程邦树、严苏娇促膝长谈，详细询问他们的身体状况、生活情况和实际困难，并要求镇村干部要常态化关心关爱老党员、困难党员，多上门走访，主动为他们排忧解难。郑文东还为赵进成颁发“光荣在党50年”纪念章，感谢他多年来为党和人民事业作出的积极贡献。郑文东希望他保重身体，继续发挥老党员示范引领作用，分享自身入党经历与奋斗故事，传承红色精神。

文成县委副书记、社工部部长、政法委书记张呈念赴桂山乡三垟村走访慰问党员曾余庆、包良武和徐选林。张呈念与他们面对面交谈，详细了解生活起居、收入来源和看病报销等情况，实地察看居住环境，倾听实际困难。他鼓励大家树立信心、乐观生活，叮嘱属地乡镇和有关部门要常上门、勤走访，用足用好帮扶政策，特别要发挥社会工作专业优势，链接多方资源，为困难党员提供精准化、常态化服务，切实兜牢民生底线，让组织的温暖可感可及。

来 源：文成发布

原标题： 县四套班子领导开展“七一”走访慰问活动

记者：夏季 赵鹏鹏 叶厉钦 李友汉 陈经友 郑坚坚 夏晓强

本文转自：温州新闻网 66wz.com