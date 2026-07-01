瑞安市四套班子领导开展“七一”慰问活动

瑞安发布 2026-07-01 11:08:23

今年是中国共产党成立105周年。连日来，李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市领导分赴各地，看望慰问基层党员，送去党的关怀与温暖，并向全市广大党员致以节日的问候与祝福。

今年是中国共产党成立105周年。连日来，李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市领导分赴各地，看望慰问基层党员，送去党的关怀与温暖，并向全市广大党员致以节日的问候与祝福。

瑞安市委书记李剑锋，瑞安市委常委、组织部部长罗明，瑞安市人大常委会副主任池万松一行首先来到安阳街道之江社区，看望慰问老党员王瑞秋，为他佩戴上“光荣在党50年”纪念章，与老人一同追忆入党初心。“老党员退休不‘褪色’，是大家学习的榜样。”得知王瑞秋带头参与社区慈善事业后，李剑锋向他致以敬意和感谢，并勉励在场党员学习、传承、发扬好老党员的精神作风，扎下身子服务社会，让党旗在群众心中高高飘扬。

随后，李剑锋一行来到安阳街道风荷社区困难党员戴圣益家中，与老人促膝而坐、话起家常，详细了解其身体状况和生活起居情况。他叮嘱街道和社区负责同志，要加强日常联系对接，综合施策解决好老人生活照料、就医用药等实际难题，把党组织的关怀落到实处，让困难党员切实感受到组织的温暖。

在玉海街道永胜门社区“三老人员”余凤英家中，李剑锋仔细询问老人的身体状况和生活情况，认真倾听老人讲述革命年代的峥嵘岁月，对她为党和人民事业作出的贡献表示感谢。李剑锋说，老同志是大家接续奋斗的精神源泉，要铭记革命先辈功绩，传承红色血脉，加强对老同志日常生活关心关爱，健全工作机制，常态化落实服务保障、排忧解难等措施，真正让老同志老有所养、老有所医、老有所乐，安享幸福晚年。

瑞安市委副书记、市长陈汉存，副市长谢钦巨来到马屿镇，先后走访慰问“光荣在党50年”纪念章颁发对象林希滔、新中国成立前入党老党员孔祥听，与他们促膝交谈，关切询问身体状况和生活起居情况，悉心叮嘱他们保重身体。陈汉存指出，老党员是党和国家的宝贵财富，是瑞安发展的参与者和见证者。希望广大老党员一如既往地关心支持瑞安经济社会发展，在红色传承、社区治理等领域继续发挥余热、贡献力量。

陈汉存强调，属地乡镇和相关部门要用心用情做好关心关爱和服务保障工作，切实把党组织的温暖传递到每一位党员的心坎里。同时，要引导广大青年党员干部以老党员为榜样，传承红色基因，牢记初心使命，以钉钉子精神做好本职工作，为加快建设“天瑞地安·智造商港”作出新的更大贡献。

瑞安市人大常委会主任应希克来到湖岭镇大河村诸葛启金老人家中，为老人送上“光荣在党50年”纪念章，感谢他为党的事业发展作出的贡献，并详细询问其生活起居和身体情况。随后，应希克来到桐浦镇黎明村，看望98岁高龄的生活困难老党员齐育岩，将慰问金递到老党员手上，并与他亲切交谈。看到两位老人精神矍铄，应希克十分欣慰，叮嘱他们保重身体、保持乐观心态。他表示，广大党员干部要以老党员为表率，不忘初心、牢记使命，继承和弘扬党的光荣传统和优良作风。

瑞安市政协主席林政洪赴平阳坑镇、高楼镇走访慰问困难党员和老党员。在平阳坑镇联和村，林政洪看望了困难党员鲁钦肖，鼓励他坚定信心、乐观生活，并反复叮嘱随行的镇村干部要切实落实好各项帮扶政策，主动帮助解决急难愁盼问题。随后，林政洪来到高楼镇枫侨村，看望慰问101岁高龄的老党员郑叶林，与他促膝长谈、亲切交流。林政洪说，老党员的革命精神和崇高品格永远值得学习和传承。要在政治上尊重、生活上照顾、精神上关怀，让老党员感受组织的温暖与牵挂。

瑞安市委副书记、社工部部长、政法委书记徐龙升先后赴莘塍街道、塘下镇，走访慰问“三老人员”与困难党员。徐龙升一行首先来到莘塍街道，看望解放战争时期的老交通员蔡碎柳和郑阿柳，关切询问身体状况和日常生活情况，感谢他们为革命事业作出的贡献，叮嘱属地做好日常照料服务，用心用情做好服务保障。随后，徐龙升一行赴塘下镇，慰问困难党员岑圣者和薛爱钗，详细了解生活保障情况，嘱咐属地和相关部门要持续做好常态化帮扶，把党组织的温暖落到实处。

来 源：瑞安发布

原标题： 市四套班子领导开展“七一”慰问活动

记者：黄丽云 潘敏洁 张森 蔡鹏程/文 张欣/图 通讯员：吴亮

本文转自：温州新闻网 66wz.com