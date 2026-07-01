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“老鼠皮翼”，温州方言名物文化的千年遗存

温州大典 2026-07-01 11:05:35
本文以古文献为核心依据，梳理蝙蝠的古今名称源流、地域称谓差异，并辨析其从古代物候记载到民间俗信的嬗变，考辨名物称谓的历史音韵演变及通假问题，还原蝙蝠完整的文史与民俗脉络。

温州话里被称作“老鼠皮翼”蝙蝠中国古籍记载民间认知中，是极具特殊性的夜行哺乳动物其称谓历经先秦两汉雅称、历代俗称、地方方言称谓三重演变。上承《尔雅》《方言》上古定名体系，下启南北民间俗名与温州方言特色称谓，同时兼具善恶对立的民俗文化意象。本文以古文献为核心依据，梳理蝙蝠的古今名称源流、地域称谓差异，并辨析其从古代物候记载到民间俗信的嬗变，考辨名物称谓历史音韵演变及通假问题，还原蝙蝠完整的文史与民俗脉络。

上古时期，先秦两汉的官方定名与词义溯源

蝙蝠，是上古文献中较早被系统著录、定名的小型鸟兽类名物《山海经》记载鸟多状如鼠而鸟翼，其音如羊，可以御兵。清郝懿行考证”便是蝙蝠，《山海经》注“此经寓鸟，盖蝙蝠之类，唯蝙蝠肉翅为异”《山海经》虽有记录此生物，却未予定名。先秦官方字书才正名为“蝙蝠”，中国第一部字书《尔雅·释鸟》明确记载：“蝙蝠，服翼。”是我国最早的标准化定名。“服翼”作为蝙蝠最早的经典别名，被纳入上古名物训诂体系，成为先秦正统的定名定论。

及至西汉，扬雄《方言》卷八系统梳理了汉代蝙蝠称谓的地域分野，是当今考证蝙蝠古名最核心、最权威的文献依据，原文载：“蝙蝠，自关而东谓之服翼，或谓之飞鼠，或谓之老鼠，或谓之仙鼠；自关而西、秦陇之间谓之蝙蝠；北燕谓之蟙蟔。”据此，结合汉代地理区划，可清晰厘清上古时期，对蝙蝠称谓的三大地域体系：

关东区域。以西汉函谷关为地理分界，涵盖今河南、山东、冀南、苏北、皖北等广大关东地域，“服翼”为正统称谓，并衍生出飞鼠、仙鼠、老鼠等民间别称。结合郭璞《方言》注“齐人呼为蟙蟔，或谓之仙鼠”可进一步细化，古齐地以临淄（今山东淄博东北）为核心，辖境大致对应秦代临淄、济北二郡，即今山东北部（不含胶东半岛）与河北东南部，是“蟙蟔”“仙鼠”二称的核心流传区域。

关西秦陇区域。包含今陕西、甘肃东部等汉中、秦陇地带，直接沿用“蝙蝠”为本名，是后世汉语通用定名的直接源头。

北燕区域。即今京津冀北部、辽西南一带，古称“蟙蟔”，具有地域性特色。

再从训诂层面明确核心词义：古籍中“服翼”与“伏翼”为同音通假、异形同义的通用写法。因为，上古、中古时期“服”“伏”二字同音，同为並母、职（之）韵，读音拟为bɡ（捕），二词无字义与指代差异，并非两个独立名称。上古多用“服翼”，是“伏”的假字语用，流传比较宽泛。中古多用“伏翼”，定名取其昼伏夜出、蛰伏栖居、附翼而飞的核心习性精准贴合生物本态

汉至唐数百年间，“服翼”“伏翼”二名长期混用、并行传世。：东汉《神农本草经》载：“伏翼，味咸，平。……一名蝙蝠。”《说文解字·虫部》释：“蝠，蝙蝠，服翼也。”魏晋《吴普本草》伏翼或生人家屋间。东晋《玄中记》记：“千岁伏翼，色白。”唐《唐本草》：“伏翼即仙鼠也。”足见二称在上古至中古过渡期的正统地位。

中古以降通用俗称的衍生与定型

汉魏之后，结合蝙蝠的外形样貌、生活习性与文化意象，衍生出诸多通俗称谓，逐步取代古雅正名，代代相传、沿用至今，形成层次丰富、源流清晰的俗称体系。伏翼飞鼠、仙鼠、天鼠夜燕檐老鼠等。

伏翼宋至清代，随着汉字用字规范与训诂体系完善，“伏翼”彻底取代“服翼”，成为官方与民间通用的主流标准写法。相较于表意宽泛的“服”字，“伏”字精准贴合蝙蝠昼伏蛰伏的习性本义，用字更具合理性。历代韵书、本草典籍均予以收录。宋《广韵》载：“蝙，蝙蝠，仙鼠，又名伏翼。”明李时珍《本草纲目·禽部·伏翼》标注，在“伏翼”条目下释名蝙蝠。自此，“伏翼”成为中古以来承袭上古最为正统的雅称。

飞鼠、仙鼠、天鼠汉魏以作为蝙蝠别称频繁记载古籍中，曹魏《广雅》：“伏翼，飞鼠，仙鼠也。”后世《方言》《本草》诸家注本均沿用此称。该系列称谓的形成与流传，兼具物象特征、祥瑞文化、方士思想与地域传播多重因

蝙蝠体态形似鼠又似鸟，独有飞行之能，异于寻常走鼠。古人以“天”“飞”区分凡鼠，凸显其似鼠非鼠、能飞善隐的特质，赋予其超凡脱俗的物象意象，区别于普通陆生鼠类。故称为飞鼠、天鼠

西晋崔豹《古今注》记载：“蝙蝠，一名仙鼠，一名飞鼠。五百岁则色白。脑重集则头垂，故谓之倒挂鼠，食之神仙。”在中国传统审美中，白色生灵吉兆象征，白蝙蝠则活“五百岁”，更被奉为长寿高洁仙物。所以，古人视蝙蝠为稀世祥瑞灵物。唐代李白、白居易等文人皆以仙异视角描摹蝙蝠，如：李白《游泰山六首》仙鼠如白鸦，倒悬清溪月。白居易《山中五绝句·洞中蝙蝠》千年鼠化白蝙蝠，黑洞深藏避网罗。民间亦衍生出张果老前身乃白蝙蝠的传说，进一步加持其“仙鼠”名号。

魏晋南北朝方术与养生文化盛行，蝙蝠被赋予神奇的养生修仙功效。《抱朴子》载：“千岁蝙蝠，色白如雪……得而阴干末服之，令人寿四万岁。”此方士之说广为流传，让蝙蝠延年成仙的仙物形象深入人心，使“仙鼠”之称脱离单纯物象命名，成为极具文化内涵的经典别称。又如上文《方言》所述，飞鼠、仙鼠本是汉代关东地区的特色称谓，随着南北文化交融、典籍传抄普及，这一浪漫雅致的称谓突破地域限制，被全民广泛接纳，成为中古时期具代表性的蝙蝠别名。

“夜燕”是明清时期盛行的文人雅称首载于李时珍《本草纲目》：“蝙蝠……天鼠、仙鼠、飞鼠、夜燕。”该称谓极少用于民间口语，多流传于明清风物杂记、文人笔记与志怪小说中，文学审美色彩浓厚。明代冯梦龙《警世通言》：“蝙蝠一名夜燕，善能夜视。”清代袁枚《子不语》：“有物如夜燕，群飞入室，绕灯而鸣。”其命名“夜”字限定、以“燕”类比，更加突出其似鼠似鸟的对立统一特征。点明其夜间飞行、晨昏出没的独特习性，形成鲜明的物象对比。又蝙蝠飞行姿态，如燕子轻盈、灵动，故而称名“夜燕”。而且，燕子在古人眼里是祥瑞灵动意象，与蝙蝠夜间翩飞的神秘质感相融，赋予其浪漫雅致的文学属性，“夜燕”成为区别于俗名的文人专属雅称。

盐老鼠，是近现代南北通用的民间口语称谓，其本字为“檐老鼠”， 因其常年栖居屋檐缝隙的生活习性而命名清代各类乡土方志、本草、风物典籍均记作“檐鼠”或“檐老鼠”清代厉荃《事物异名录·兽部·蝙蝠》载：“蝙蝠栖屋檐隙中，又谓之檐鼠。”清代地方县、乡小志亦普遍沿用此名，如：川、渝、湘、鄂等地民间口语俗称蝙蝠檐老鼠。足见“檐老鼠”是清代民间的通俗写法。晚清至民国，受方言音变影响，汉语“檐”“盐”多地二字同音，民间逐渐将书面正字“檐老鼠”俗写为“盐老鼠”，并附会衍生出“老鼠偷盐、化身为蝠”的趣味民间传说，让该俗称更具市井烟火气。比如：在西南官话等方言中，蜀语蝙蝠盐老鼠。温州话“檐”和“盐”亦同民国一些民间文学资料亦收录相关俗说：“俗传老鼠偷盐化为蝙蝠，故名盐老鼠。” 

时至今日，该俗称已完全固化，被权威药学典籍正式收录。1977年版《中药大辞典》、后世《中华本草》均将“盐老鼠”列为蝙蝠官方别名。相较于各类古雅别称，“盐老鼠”无上古正统文献溯源，纯源于市井民间的生活化认知，通俗顺口，成为近现代民间通用称谓。

温州方言浙南地域特色称谓考据

据西汉扬雄《方言》所载，温州方言中蝙蝠的特色称谓“老鼠皮翼”，其古本字可溯源为“老鼠服翼”或“老鼠伏翼”。该四字称谓古典籍中无直接定名记载，是温州先民依托直观物象观察衍生的民间命名，整体命名逻辑质朴写实“老鼠”界定其躯体形貌，以“皮翼”专指其区别于鸟类羽翅的皮质膜翼，精准凝练“鼠身皮翅”的核心外形特质。

从语言传承脉络，温州方言“老鼠皮翼”，与《方言》记载的关东地区“老鼠”“飞鼠”称谓一脉相承，完整延续汉代以“鼠”喻指蝙蝠的命名传统。其中“皮翼”一词，实为上古、中古雅称“服翼”“伏翼”的语音流变，是上古“自关而东”区域的称谓，在温州方言中跨越千年的语言遗存。因此，结合温州地域历史背景可进一步溯源，这一独特词汇背后，暗藏一段尘封的古代移民史。而且，得益于浙南群山阻隔、相对封闭的地理环境，温州方言语音词汇的存古性极强，这一上古具象别称保留完整，未被后世通用名“蝙蝠”同化取代，成为温州方言珍贵的名物文化遗存。

音韵演变规律看，“服”“伏”二字上古音读若bɡ，中古音biuk“皮”上古音 bral中古音bie元明以后，三字语音按各自路径分化演变，保留不同层次的古音特征，又朝着今音演变，形成历史语音层叠状态。“服”“伏”二字，一方面声母演变为轻唇音奉母v，读若“袱vu”，如现代汉语：“服从”“埋伏”等词；另一方面，当“伏”为孵化义时，温州方言保留上古重唇音並母b，读若“捕bu。如：.庚桑楚》：“越鸡不能伏鹄卵 ”《汉书.五行志中》：“丞相府史家雌鸡伏子”《广韵》：“伏，鸟菢子。”温州方言中“伏坊”“伏卵”“伏鸡儿”等词汇，皆沿用此古音。而“皮”，则承上古、中古音韵系统，演变为今温州鹿城音bei或永嘉场音bi，与“服”“伏”的中古音biuk高度相似。所以，“皮翼”是“服翼”“伏翼”上、中古音的近音语流音变。为方言用字替换提供了语音基础。

综上，温州方言“老鼠皮翼”的命名，兼具物象写实与古音传承双重特质既精准捕捉蝙蝠鼠身皮翅的外形特征，又依托近音流变，承续了上古“服翼”“伏翼”的经典定名，是方言语音演变与地域认知结合的典型语言范例。

笔者在稽考温州地方文献知，“老鼠皮翼”为温州本土正统方言名物，已载入当代官方方志。明清旧志体例重雅正定名、轻市井俗言，仅载“蝙蝠”正名，均未收录“老鼠皮翼”方言俗称。当代方志则系统收录本土口语词汇，《温州市鹿城区志》（2003年版）卷六十三·方言明确载录原文：老鼠皮翼，蝙蝠。此外，郑张尚芳《温州方言志》及瑞安方言民俗资料亦均以“老鼠皮翼”为蝙蝠专属名，可此称谓为温州地区世代沿用、有据可查的固定方言词汇。

温州话语境中，“老鼠皮翼”早已突破单纯的名物指代，衍生出成熟的民俗修辞用法，成为极具辨识度的贬义描摹俗语。蝙蝠身形枯瘦、体态轻飘、形貌阴翳，在乡土审美中观感孱弱且鄙陋，温州民众以此为喻，专门用来刻画身形干瘪单薄、体质虚弱轻飘、样貌猥琐不洁的人物形貌气质。

温州话口语形成固定成熟的喻指惯用句式：若形容人形体瘦小枯瘪、气色晦暗鄙陋，常“个人生起老鼠皮翼一色”；若描摹抓住一个体态虚浮轻弱、精神萎靡羸弱的人，则称“个人揤牢老鼠皮翼恁”。“老鼠皮翼”在这一特定语境语用中生动形象的喻指，是温州方言有别于其他别称的独特词汇，具有鲜活的生命力和地域人文色彩，是物象活态活用的语言样本。

蝙蝠的民俗文化意象

蝙蝠在中国传统文化中，存在善恶对立的民俗意象。一方面，它被视作顶级祥瑞灵物由于“蝠”与“福”谐音关系被赋予美好、慈善的文化内涵，由此衍生出“五福捧寿”“福从天降”“双福临门”等经典纹饰，在明清时期，广泛应用于瓷器、木雕、建筑彩绘等载体中，成为福、康、长寿的具象化表达。从而成为民俗文化中极具代表性的吉祥符号。另一方面，在温州地域民俗认知中，蝙蝠却又是凶性物象。其昼伏夜出、栖息于阴暗洞穴，百姓认为它是阴幽之物；同时古代本草文化，蝙蝠常栖息于老宅荒舍，故被视为破败、阴煞的象征，若蝙蝠入宅，会认为此宅中阴气重、煞气生，是不祥预兆，与主流的祥瑞意象形成强烈反差。

蝙蝠形象的生活化应用(以上均为资料图片）

结语

蝙蝠称谓的演变，是探究中国古代名物训诂、地域方言发展与民俗文化变迁的绝佳微观样本。从上古《尔雅》的经典正名，到汉代《方言》的地域称谓体系，再到中古文人雅称、民间俗语的普及，直至温州方言中“老鼠皮翼”的千年留存，完整呈现了中国古名物从官方雅正定名向市井通俗称谓演变、从全域通用向地域特色遗存分化的清晰脉络。而且，通过蝙蝠古今名称流变与民俗文化考论既印证温州方言“老鼠皮翼”的语源来自上古雅音正名和语音演变，也语言学的角度为古代温州移民史提供了有效的依据

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原标题： “老鼠皮翼”，温州方言名物文化的千年遗存

作者 徐彩琴

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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