“老鼠皮翼”，温州方言名物文化的千年遗存
在温州话里被称作“老鼠皮翼”的蝙蝠，在中国古籍记载和民间认知中，是极具特殊性的夜行哺乳动物。其称谓历经先秦两汉雅称、历代俗称、地方方言称谓三重演变。上承《尔雅》《方言》上古定名体系，下启南北民间俗名与温州方言特色称谓，同时兼具善恶对立的民俗文化意象。本文以古文献为核心依据，梳理蝙蝠的古今名称源流、地域称谓差异，并辨析其从古代物候记载到民间俗信的嬗变，考辨名物称谓的历史音韵演变及通假问题，还原蝙蝠完整的文史与民俗脉络。
上古时期，先秦两汉的官方定名与词义溯源
蝙蝠，是上古文献中较早被系统著录、定名的小型鸟兽类名物。《山海经》记载：“其鸟多寓，状如鼠而鸟翼，其音如羊，可以御兵。”清郝懿行考证“寓”便是蝙蝠，《山海经》注：“此经寓鸟，盖蝙蝠之类，唯蝙蝠肉翅为异。”《山海经》虽有记录此生物，却未予定名。先秦官方字书才正名为“蝙蝠”，中国第一部字书《尔雅·释鸟》明确记载：“蝙蝠，服翼。”这是我国最早的标准化定名。而“服翼”作为蝙蝠最早的经典别名，早被纳入上古名物训诂体系，成为先秦正统的定名定论。
及至西汉，扬雄《方言》卷八，系统梳理了汉代蝙蝠称谓的地域分野，是当今考证蝙蝠古名最核心、最权威的文献依据，原文载：“蝙蝠，自关而东谓之服翼，或谓之飞鼠，或谓之老鼠，或谓之仙鼠；自关而西、秦陇之间谓之蝙蝠；北燕谓之蟙蟔。”据此，结合汉代地理区划，可清晰厘清上古时期，对蝙蝠称谓的三大地域体系：
关东区域。以西汉函谷关为地理分界，涵盖今河南、山东、冀南、苏北、皖北等广大关东地域，“服翼”为正统称谓，并衍生出飞鼠、仙鼠、老鼠等民间别称。再结合郭璞《方言》注：“齐人呼为蟙蟔，或谓之仙鼠。”可进一步细化，古齐地以临淄（今山东淄博东北）为核心，辖境大致对应秦代临淄、济北二郡，即今山东北部（不含胶东半岛）与河北东南部，是“蟙蟔”“仙鼠”二称的核心流传区域。
关西秦陇区域。包含今陕西、甘肃东部等汉中、秦陇地带，直接沿用“蝙蝠”为本名，也是后世汉语通用定名的直接源头。
北燕区域。即今京津冀北部、辽西南一带，古称“蟙蟔”，具有地域性特色。
再从训诂层面明确核心词义：古籍中“服翼”与“伏翼”实为同音通假、异形同义的通用写法。因为，上古、中古时期，“服”“伏”二字同音，同为並母、职（之）韵，读音拟为b？ɡ（捕），二词无字义与指代差异，并非两个独立名称。上古多用“服翼”，是“伏”的通假字语用，流传比较宽泛。中古多用“伏翼”，定名取其昼伏夜出、蛰伏栖居、附翼而飞的核心习性，精准贴合生物本态。
汉至唐数百年间，“服翼”“伏翼”二名长期混用、并行传世。如：东汉《神农本草经》载：“伏翼，味咸，平。……一名蝙蝠。”《说文解字·虫部》释：“蝠，蝙蝠，服翼也。”魏晋《吴普本草》：“伏翼或生人家屋间。”东晋《玄中记》记：“千岁伏翼，色白。”唐《唐本草》：“伏翼即仙鼠也。”足见二称在上古至中古过渡期的正统地位。
中古以降，通用俗称的衍生与定型
汉魏之后，结合蝙蝠的外形样貌、生活习性与文化意象，衍生出诸多通俗称谓，逐步取代古雅正名，代代相传、沿用至今，形成层次丰富、源流清晰的俗称体系。有伏翼、飞鼠、仙鼠、天鼠、夜燕、檐老鼠等。
伏翼。宋至清代，随着汉字用字规范与训诂体系完善，“伏翼”彻底取代“服翼”，成为官方与民间通用的主流标准写法。相较于表意宽泛的“服”字，“伏”字更精准贴合蝙蝠昼伏蛰伏的习性本义，用字更具合理性。历代韵书、本草典籍均予以收录。宋《广韵》载：“蝙，蝙蝠，仙鼠，又名伏翼。”明李时珍《本草纲目·禽部·伏翼》标注，在“伏翼”条目下释名蝙蝠。自此，“伏翼”成为中古以来承袭上古，最为正统的雅称。
飞鼠、仙鼠、天鼠。汉魏以来，作为蝙蝠别称，频繁记载于古籍中，曹魏《广雅》：“伏翼，飞鼠，仙鼠也。”后世《方言》《本草》诸家注本均沿用此称。该系列称谓的形成与流传，兼具物象特征、祥瑞文化、方士思想与地域传播多重因素。
因蝙蝠体态形似鼠又似鸟，独有飞行之能，异于寻常走鼠。古人以“天”“飞”区分凡鼠，凸显其似鼠非鼠、能飞善隐的特质，赋予其超凡脱俗的物象意象，区别于普通陆生鼠类。故称为飞鼠、天鼠
西晋崔豹《古今注》记载：“蝙蝠，一名仙鼠，一名飞鼠。五百岁则色白。脑重集则头垂，故谓之倒挂鼠，食之神仙。”在中国传统审美中，白色生灵为吉兆象征，白蝙蝠则活“五百岁”，更被奉为长寿高洁仙物。所以，古人视蝙蝠为稀世祥瑞灵物。唐代李白、白居易等文人皆以仙异视角描摹蝙蝠，如：李白《游泰山六首》：“仙鼠如白鸦，倒悬清溪月。”白居易《山中五绝句·洞中蝙蝠》：“千年鼠化白蝙蝠，黑洞深藏避网罗。”民间亦衍生出张果老前身乃白蝙蝠的传说，进一步加持其“仙鼠”名号。
魏晋南北朝方术与养生文化盛行，蝙蝠被赋予神奇的养生修仙功效。《抱朴子》载：“千岁蝙蝠，色白如雪……得而阴干末服之，令人寿四万岁。”此方士之说广为流传，让蝙蝠延年成仙的仙物形象深入人心，使“仙鼠”之称脱离单纯物象命名，成为极具文化内涵的经典别称。又如上文《方言》所述，飞鼠、仙鼠本是汉代关东地区的特色称谓，随着南北文化交融、典籍传抄普及，这一浪漫雅致的称谓突破地域限制，被全民广泛接纳，成为中古时期颇具代表性的蝙蝠别名。
“夜燕”是明清时期盛行的文人雅称。首载于李时珍《本草纲目》：“蝙蝠……天鼠、仙鼠、飞鼠、夜燕。”该称谓极少用于民间口语，多流传于明清风物杂记、文人笔记与志怪小说中，文学审美色彩浓厚。明代冯梦龙《警世通言》：“蝙蝠一名夜燕，善能夜视。”清代袁枚《子不语》：“有物如夜燕，群飞入室，绕灯而鸣。”其命名，以“夜”字限定、以“燕”类比，更加突出其似鼠似鸟的对立统一特征。点明其夜间飞行、晨昏出没的独特习性，形成鲜明的物象对比。又蝙蝠飞行姿态，如燕子轻盈、灵动，故而称名“夜燕”。而且，燕子在古人眼里是祥瑞灵动意象，与蝙蝠夜间翩飞的神秘质感相融，赋予其浪漫雅致的文学属性，“夜燕”成为区别于俗名的文人专属雅称。
盐老鼠，是近现代南北通用的民间口语称谓，其本字为“檐老鼠”， 因其常年栖居屋檐缝隙的生活习性而命名。清代各类乡土方志、本草、风物典籍均记作“檐鼠”或“檐老鼠”。清代厉荃《事物异名录·兽部·蝙蝠》载：“蝙蝠栖屋檐隙中，又谓之檐鼠。”清代地方县、乡小志亦普遍沿用此名，如：川、渝、湘、鄂等地民间口语俗称蝙蝠为檐老鼠。足见“檐老鼠”是清代民间的通俗写法。晚清至民国，受方言音变影响，汉语“檐”“盐”，在多地二字同音，民间逐渐将书面正字“檐老鼠”俗写为“盐老鼠”，并附会衍生出“老鼠偷盐、化身为蝠”的趣味民间传说，让该俗称更具市井烟火气。比如：在西南官话等方言中，蜀语称蝙蝠为盐老鼠。温州话“檐”和“盐”亦同音。民国一些民间文学资料亦收录相关俗说：“俗传老鼠偷盐化为蝙蝠，故名盐老鼠。”
时至今日，该俗称已完全固化，被权威药学典籍正式收录。1977年版《中药大辞典》、后世《中华本草》均将“盐老鼠”列为蝙蝠官方别名。相较于各类古雅别称，“盐老鼠”无上古正统文献溯源，纯源于市井民间的生活化认知，因通俗顺口，成为近现代民间通用称谓。
温州方言，浙南地域特色称谓考据
据西汉扬雄《方言》所载，温州方言中蝙蝠的特色称谓“老鼠皮翼”，其古本字可溯源为“老鼠服翼”或“老鼠伏翼”。该四字称谓，古典籍中无直接定名记载，是温州先民依托直观物象观察衍生的民间命名，整体命名逻辑质朴写实，以“老鼠”界定其躯体形貌，以“皮翼”专指其区别于鸟类羽翅的皮质膜翼，精准凝练为“鼠身皮翅”的核心外形特质。
从语言传承脉络看，温州方言“老鼠皮翼”，与《方言》记载的关东地区“老鼠”“飞鼠”称谓一脉相承，完整延续汉代以“鼠”喻指蝙蝠的命名传统。其中“皮翼”一词，实为上古、中古雅称“服翼”“伏翼”的语音流变，是上古“自关而东”区域的称谓，在温州方言中跨越千年的语言遗存。因此，结合温州地域历史背景可进一步溯源，这一独特词汇背后，暗藏一段尘封的古代移民史。而且，得益于浙南群山阻隔、相对封闭的地理环境，温州方言语音和词汇的存古性极强，这一上古具象别称保留完整，未被后世通用名“蝙蝠”同化取代，成为温州方言珍贵的名物文化遗存。
从音韵演变规律看，“服”“伏”二字，上古音读若“捕b？ɡ”，中古音拟读biuk；“皮”上古音拟读 bral，中古音拟读bie。元明以后，三字语音按各自路径分化演变，既保留不同层次的古音特征，又朝着今音演变，形成历史语音层叠状态。“服”“伏”二字，一方面声母演变为轻唇音奉母v，读若“袱vu”，如现代汉语：“服从”“埋伏”等词；另一方面，当“伏”为孵化义时，温州方言保留上古重唇音並母b，读若“捕bu”。如：《庄子.庚桑楚》：“越鸡不能伏鹄卵 ”《汉书.五行志中》：“丞相府史家雌鸡伏子”《广韵》：“伏，鸟菢子。”温州方言中“伏坊”“伏卵”“伏鸡儿”等词汇，皆沿用此古音义。而“皮”，则承继上古、中古音韵系统，演变为今温州鹿城音bei或永嘉场音bi，与“服”“伏”的中古音biuk高度相似。所以，“皮翼”是“服翼”“伏翼”上、中古音的近音语流音变。这为方言用字替换提供了语音基础。
综上，温州方言“老鼠皮翼”的命名，兼具物象写实与古音传承双重特质。既精准捕捉蝙蝠鼠身皮翅的外形特征，又依托近音流变，承续了上古“服翼”“伏翼”的经典定名，是方言语音演变与地域认知结合的典型语言范例。
笔者在稽考温州地方文献得知，“老鼠皮翼”为温州本土正统方言名物，已载入当代官方方志。明清旧志体例重雅正定名、轻市井俗言，故仅载“蝙蝠”正名，均未收录“老鼠皮翼”方言俗称。当代方志则系统收录本土口语词汇，《温州市鹿城区志》（2003年版）卷六十三·方言明确载录原文：“老鼠皮翼，蝙蝠。”此外，郑张尚芳《温州方言志》及瑞安方言民俗资料亦均以“老鼠皮翼”为蝙蝠专属俗名，可见此称谓为温州地区世代沿用、有据可查的固定方言词汇。
在温州话语境中，“老鼠皮翼”早已突破单纯的名物指代，衍生出成熟的民俗修辞用法，成为极具辨识度的贬义描摹俗语。蝙蝠身形枯瘦、体态轻飘、形貌阴翳，在乡土审美中观感孱弱且鄙陋，温州民众以此为喻，专门用来刻画身形干瘪单薄、体质虚弱轻飘、样貌猥琐不洁的人物形貌气质。
温州话口语形成固定成熟的喻指惯用句式：若形容人形体瘦小枯瘪、气色晦暗鄙陋，常说“个人生起老鼠皮翼一色”；若描摹抓住一个体态虚浮轻弱、精神萎靡羸弱的人，则称“个人揤牢老鼠皮翼恁”。“老鼠皮翼”在这一特定语境语用中生动形象的喻指，是温州方言有别于其他别称的独特词汇，具有鲜活的生命力和地域人文色彩，是物象活态活用的语言样本。
蝙蝠的民俗文化意象
蝙蝠在中国传统文化中，存在善恶对立的民俗意象。一方面，它被视作顶级祥瑞灵物。由于“蝠”与“福”是谐音关系，被赋予美好、慈善的文化内涵，由此衍生出“五福捧寿”“福从天降”“双福临门”等经典纹饰，在明清时期，广泛应用于瓷器、木雕、建筑彩绘等载体中，成为多福、康泰、长寿的具象化表达。从而成为民俗文化中，极具代表性的吉祥符号。另一方面，在温州地域民俗认知中，蝙蝠却又是凶性物象。其昼伏夜出、栖息于阴暗洞穴，百姓认为它是阴幽之物；同时，古代本草文化中，蝙蝠常栖息于老宅荒舍，故被视为破败、阴煞的象征，若遇蝙蝠入宅，会认为此宅中阴气重、煞气生，是不祥预兆，与主流的祥瑞意象形成强烈反差。
蝙蝠形象的生活化应用(以上均为资料图片）
结语
蝙蝠称谓的演变，是探究中国古代名物训诂、地域方言发展与民俗文化变迁的绝佳微观样本。从上古《尔雅》的经典正名，到汉代《方言》的地域称谓体系，再到中古文人雅称、民间俗语的普及，直至温州方言中“老鼠皮翼”的千年留存，完整呈现了中国古名物从官方雅正定名向市井通俗称谓演变、从全域通用向地域特色遗存分化的清晰脉络。而且，通过蝙蝠古今名称流变与民俗文化考论，既印证温州方言“老鼠皮翼”的语源来自上古雅音正名和语音演变，也从语言学的角度为古代温州移民史提供了有效的依据。
来 源：温州大典
作者 徐彩琴
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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