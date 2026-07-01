“老鼠皮翼”，温州方言名物文化的千年遗存

温州大典 2026-07-01 11:05:35

本文以古文献为核心依据，梳理蝙蝠的古今名称源流、地域称谓差异，并辨析其从古代物候记载到民间俗信的嬗变，考辨名物称谓的历史音韵演变及通假问题，还原蝙蝠完整的文史与民俗脉络。

在 温州话 里被称作 “老鼠皮翼” 的 蝙蝠 ， 在 中国古籍记载 和 民间认知中 ，是 极具特殊性的夜行哺乳动物 。 其称谓历经先秦两汉雅称、历代俗称、地方方言称谓三重演变。上承《尔雅》《方言》上古定名体系，下启南北民间俗名与 温州 方言特色称谓，同时兼具善恶对立的民俗文化意象。本文以古文献为核心依据，梳理蝙蝠的古今名称源流、地域称谓差异，并辨析其从古代物候记载到民间俗信的嬗变， 考辨 名物 称谓 的 历史音韵演变及 通假问题，还原蝙蝠完整的文史与民俗脉络。

上古 时期， 先秦两汉的官方定名与词义溯源

蝙蝠 ，是 上古文献中较早被系统著录、定名的小型鸟兽类名物 。 《山海经》 记载 ： “ 其 鸟多 寓 ， 状如鼠而鸟翼，其音如羊，可以御兵。 ” 清郝懿行 考证 “ 寓 ”便是蝙蝠， 《山海经》注 ‌ ： “此经寓鸟，盖 蝙蝠 之类，唯蝙蝠肉翅为异 。 ”《山海经》虽有记录此生物，却未予定名。 先秦官方 字书才 正名为 “蝙蝠”， 中国 第一部字书《尔雅 ·释鸟》明确记载：“蝙蝠，服翼。” 这 是我国最早的标准化定名。 而 “服翼” 作为 蝙蝠最早的经典别名， 早 被纳入上古名物训诂体系，成为先秦正统的定名定论。

及至西汉，扬雄《方言》卷八 ， 系统梳理了汉代蝙蝠称谓的地域分野，是当今考证蝙蝠古名最核心、最权威的文献依据，原文载： “蝙蝠，自关而东谓之服翼，或谓之飞鼠，或谓之老鼠，或谓之仙鼠；自关而西、秦陇之间谓之蝙蝠；北燕谓之蟙蟔。” 据此， 结合汉代地理区划，可清晰厘清上古 时期，对 蝙蝠称谓的三大地域体系：

关东区域。以西汉函谷关为地理分界，涵盖今河南、山东、冀南、苏北、皖北等广大关东地域， “服翼”为正统称谓，并衍生出飞鼠、仙鼠、老鼠等民间别称。 再 结合郭璞《方言》注 ： “齐人呼为蟙蟔，或谓之仙鼠 。 ”可进一步细化，古齐地以临淄（今山东淄博东北）为核心，辖境大致对应秦代临淄、济北二郡，即今山东北部（不含胶东半岛）与河北东南部，是“蟙蟔”“仙鼠”二称的核心流传区域。

关西秦陇区域。包含今陕西、甘肃东部等汉中、秦陇地带，直接沿用 “蝙蝠”为本名， 也 是后世汉语通用定名的直接源头。

北燕区域。即今京津冀北部、辽西南一带，古称 “蟙蟔”， 具有 地域性特色。

再从 训诂层面明确核心词义：古籍中 “服翼”与“伏翼” 实 为同音通假、异形同义的通用写法。 因为， 上古 、中古 时期 ， “服”“伏”二字同音， 同为並母、职（之）韵， 读音拟为 b？ ɡ（捕）， 二词无 字义与指代差异，并非两个独立名称。 上古多用 “服翼”，是“伏”的 通 假字语用 ，流传 比较 宽泛。 中古 多用 “伏翼”，定名取其昼伏夜出、蛰伏栖居、附翼而飞的核心习性 ， 精准贴合生物本态 。

汉至唐数百年间， “服翼”“伏翼”二名长期混用、并行传世。 如 ：东汉《神农本草经》载： “伏翼，味咸，平。……一名蝙蝠。”《说文解字·虫部》释：“蝠，蝙蝠，服翼也。”魏晋《吴普本草》 ： “ 伏翼或生人家屋间。 ” 东晋《玄中记》记： “千岁伏翼，色白。”唐《唐本草》：“伏翼即仙鼠也。”足见二称在上古至中古过渡期的正统地位。

中古以降 ， 通用俗称的衍生与定型

汉魏之后，结合蝙蝠的外形样貌、生活习性与文化意象，衍生出诸多通俗称谓，逐步取代古雅正名，代代相传、沿用至今，形成层次丰富、源流清晰的俗称体系。 有 伏翼 、 飞鼠、仙鼠、天鼠 、 夜燕 、 檐老鼠 等。

伏翼 。 宋至清代，随着汉字用字规范与训诂体系完善， “伏翼”彻底取代“服翼”，成为官方与民间通用的主流标准写法。相较于表意宽泛的“服”字，“伏”字 更 精准贴合蝙蝠昼伏蛰伏的习性本义，用字更具合理性。历代韵书、本草典籍均予以收录 。宋 《广韵》载： “蝙，蝙蝠，仙鼠，又名伏翼。”明李时珍《本草纲目·禽部·伏翼》标注 ，在 “伏翼 ”条目下释 名蝙蝠。自此， “伏翼”成为中古以来承袭上古 ， 最为正统的雅称。

飞鼠、仙鼠、天鼠 。 汉魏以 来 ， 作为 蝙蝠别称 ， 频繁记载 于 古籍中，曹魏《广雅》： “伏翼，飞鼠，仙鼠也。”后世《方言》《本草》诸家注本均沿用此称。该系列称谓的形成与流传，兼具物象特征、祥瑞文化、方士思想与地域传播多重因 素 。

因 蝙蝠体态形似鼠 又似鸟 ，独有飞行之能，异于寻常走鼠。古人以 “天”“飞”区分凡鼠，凸显其似鼠非鼠、能飞善隐的特质，赋予其超凡脱俗的物象意象，区别于普通陆生鼠类。 故称为飞 鼠、天鼠

西晋崔豹《古今注》记载： “蝙蝠，一名仙鼠，一名飞鼠。五百岁则色白。脑重集则头垂，故谓之倒 挂鼠 ，食之神仙。 ”在中国传统审美中，白色生灵 为 吉兆 象征 ，白蝙蝠 则活 “五百岁”， 更被奉为长寿高洁仙物。 所以， 古人视蝙蝠为稀世祥瑞灵物。唐代李白、白居易等文人皆以仙异视角描摹蝙蝠， 如： 李白 ‌ 《游泰山六首》 ： “ 仙鼠如白鸦，倒悬清溪月。 ” 白居易《山中五绝句 ·洞中蝙蝠》 ： “ 千年鼠化白蝙蝠，黑洞深藏避网罗。 ” 民间亦衍生出张果老前身乃白蝙蝠的传说，进一步加持其 “仙鼠”名号。

魏晋南北朝方术与养生文化盛行，蝙蝠被赋予神奇的养生修仙功效。《抱朴子》载： “千岁蝙蝠，色白如雪……得而阴干末服之，令人寿四万岁。”此方士之说广为流传，让蝙蝠延年成仙的仙物形象深入人心，使“仙鼠”之称脱离单纯物象命名，成为极具文化内涵的经典别称。 又如上文 《方言》 所述 ，飞鼠、仙鼠本是汉代关东地区的特色称谓，随着南北文化交融、典籍传抄普及，这一浪漫雅致的称谓突破地域限制，被全民广泛接纳，成为中古时期 颇 具代表性的蝙蝠别名。

“夜燕”是明清时期盛行的文人雅称 。 首载于李时珍《本草纲目》： “蝙蝠……天鼠、仙鼠、飞鼠、夜燕。”该称谓极少用于民间口语，多流传于明清风物杂记、文人笔记与志怪小说中，文学审美色彩浓厚。明代冯梦龙《警世通言》：“蝙蝠一名夜燕，善能夜视。”清代袁枚《子不语》：“有物如夜燕，群飞入室，绕灯而鸣。”其命名 ， 以 “夜”字限定、以“燕”类比， 更加突出其似鼠似鸟的对立统一特征。 点明其夜间飞行、晨昏出没的独特习性，形成鲜明的物象对比。 又蝙蝠 飞行姿态， 如燕子 轻盈、灵动 ，故而称名 “夜燕”。 而且， 燕子 在古人眼里是 祥瑞灵动意象，与蝙蝠夜间翩飞的神秘质感相融，赋予其浪漫雅致的文学属性， “夜燕”成为区别于俗名的文人专属雅称。

盐老鼠 ，是 近现代南北通用的民间口语称谓，其本字为 “檐老鼠”， 因其 常年栖居屋檐缝隙的生活习性 而命名 。 清代各类 乡土 方志、本草、风物典籍均记作 “檐鼠”或“檐老鼠” 。 清代厉荃《事物异名录 ·兽部·蝙蝠》载：“蝙蝠栖屋檐隙中，又谓之檐鼠。”清代地方 县、乡小 志亦普遍沿用此名， 如：川、渝、湘、鄂等地民间口语俗称 蝙蝠 为 檐老鼠。足见 “檐老鼠”是清代民间的通俗写法。 晚清至民国，受方言音变影响，汉语 “檐”“盐” ， 在 多地二字同音，民间逐渐将书面正字 “檐老鼠”俗写为“盐老鼠”，并附会衍生出“老鼠偷盐、化身为蝠”的趣味民间传说，让该俗称更具市井烟火气。 比如： 在西南官话等方言中，蜀语 称 蝙蝠 为 盐老鼠。 温州话 “檐”和“盐” 亦同 音 。 民国 一些 民间文学资料亦收录相关俗说： “俗传老鼠偷盐化为蝙蝠，故名盐老鼠。”

时至今日，该俗称已完全固化，被权威药学典籍正式收录。 1977年版《中药大辞典》、后世《中华本草》均将“盐老鼠”列为蝙蝠官方别名。相较于各类古雅别称，“盐老鼠”无上古正统文献溯源，纯源于市井民间的生活化认知， 因 通俗顺口，成为近现代民间通用称谓。

温州 方言 ， 浙南地域特色称谓考据

据西汉扬雄《方言》所载，温州方言中蝙蝠的特色称谓 “老鼠皮翼”，其古本字可溯源为“老鼠服翼”或“老鼠伏翼”。该 四字 称谓 ， 古典籍 中无直接 定名记载，是温州先民依托直观物象观察衍生的民间命名，整体命名逻辑质朴写实 ， 以 “老鼠”界定其躯体形貌，以“皮翼”专指其区别于鸟类羽翅的皮质膜翼，精准凝练 为 “鼠身皮翅”的核心外形特质。

从语言传承脉络 看 ，温州方言 “老鼠皮翼”，与《方言》记载的关东地区“老鼠”“飞鼠”称谓一脉相承，完整延续汉代以“鼠”喻指蝙蝠的命名传统。其中“皮翼”一词，实为上古、中古雅称“服翼”“伏翼”的语音流变，是上古“自关而东”区域的 称谓 ，在温州方言中跨越千年的语言遗存。 因此， 结合 温州 地域历史背景可进一步溯源，这一独特词汇背后，暗藏一段尘封的古代移民史。 而且， 得益于浙南群山阻隔、相对封闭的地理环境，温州方言语音 和 词汇 的存古性极强 ，这一上古具象别称 保留 完整，未被后世通用名 “蝙蝠”同化取代，成为温州方言珍贵的名物文化遗存。

从 音韵 演变规律 看， “服”“伏” 二字 ， 上古音读若 “ 捕 b？ ɡ ” ，中古音 拟 读 biuk ； “皮”上古音 拟 读 bral ， 中古音 拟 读 bie 。 元明以后， 三字语音 按各自路径 分化演变， 既 保留不同层次的古音特征， 又朝着今音演变， 形成 历史语音层叠状态。 “服”“伏”二字 ，一方面 声母演变为轻唇音 奉母 v，读若“袱vu ”， 如现代汉语： “服从”“埋伏” 等词 ；另一方面 ，当 “伏” 为孵化义时，温州方言保 留上古重唇音 並母 b ，读若 “捕 bu ” 。如： 《 庄 子 .庚桑楚》：“越鸡不能伏鹄卵 ”《 汉书 .五行志中》：“丞相府史家雌鸡伏子”《 广韵 》： “伏，鸟菢子。”温州方言中“伏坊”“伏卵”“伏鸡儿”等词汇，皆沿用此古音 义 。而 “皮 ”， 则承 继 上古、中古 音韵系统，演变为今温州鹿城音 bei 或永嘉场音 bi ，与 “服”“伏”的中古音 biuk 高度相似。所以， “皮翼”是“服翼”“伏翼” 上、中古音的近音语流 音变。 这 为方言用字替换提供了语音基础。

综上，温州方言 “老鼠皮翼”的命名，兼具物象写实与古音传承双重特质 。 既精准捕捉蝙蝠鼠身皮翅的外形特征，又依托近音流变，承续了上古 “服翼”“伏翼”的经典定名，是方言语音演变与地域认知结合的典型语言范例。

笔者在 稽考温州地方文献 得 知， “老鼠皮翼”为温州本土正统方言名物，已载入当代官方方志。明清旧志体例重雅正定名、轻市井俗言， 故 仅载 “蝙蝠”正名 ，均未 收录 “老鼠皮翼”方言俗称。当代方志则系统收录本土口语词汇，《温州市鹿城区志》（2003年版）卷六十三·方言明确载录原文： “ 老鼠皮翼，蝙蝠。 ” 此外， 郑张尚芳 《温州方言志》及瑞安方言民俗资料亦均以 “老鼠皮翼”为蝙蝠专属 俗 名，可 见 此称谓为温州地区世代沿用、有据可查的固定方言词汇。

在 温州话 语境中， “老鼠皮翼”早已突破单纯的名物指代，衍生出成熟的民俗修辞用法，成为极具辨识度的贬义描摹俗语。蝙蝠身形枯瘦、体态轻飘、形貌阴翳，在乡土审美中观感孱弱且鄙陋， 温州 民众以此为喻，专门用来刻画身形干瘪单薄、体质虚弱轻飘、样貌猥琐不洁的人物形貌气质。

温州话 口语形成固定成熟的 喻指 惯用句式：若形容人形体瘦小枯瘪、气色晦暗鄙陋，常 说 “个人生起老鼠皮翼一色”；若描摹 抓住一个 体态虚浮轻弱、精神萎靡羸弱 的人 ，则称 “个人揤牢老鼠皮翼恁”。 “老鼠皮翼”在这一特定语境语用中生动形象的喻指，是温州方言有别于其他别称的 独特 词汇，具有 鲜活的 生命力和 地域人文色彩， 是物象 活态活用的 语言 样本。

蝙蝠的民俗文化意象

蝙蝠 在中国传统文化中， 存在善恶对立的 民俗意象。一方面，它被视作顶级祥瑞 灵物 。 由于 “蝠”与“福” 是 谐音关系 ， 被赋予 美好、慈善的 文化内涵，由此衍生出 “五福捧寿”“福从天降”“双福临门”等经典纹饰， 在明清时期， 广泛应用于瓷器、木雕、建筑彩绘等载体中，成为 多 福、康 泰 、长寿的具象化表达 。从而 成为民俗文化中 ， 极具代表性的吉祥符号。另一方面，在温州地域民俗认知中，蝙蝠却 又是 凶性 物象 。其昼伏夜出、栖息于阴暗洞穴，百姓认为 它是 阴幽之物；同时 ， 古代本草文化 中 ，蝙蝠常 栖息于老 宅荒舍， 故被 视为破败、阴煞的象征，若 遇 蝙蝠入宅， 会认为此 宅中阴气重、煞气生 ，是 不祥预兆，与主流的祥瑞意象形成强烈反差。

蝙蝠形象的生活化应用(以上均为资料图片）

结语

蝙蝠称谓的演变，是探究中国古代名物训诂、地域方言发展与民俗文化变迁的绝佳微观样本。从上古《尔雅》的经典正名，到汉代《方言》的地域称谓体系，再到中古文人雅称、民间俗语的普及，直至温州方言中 “老鼠皮翼”的千年留存，完整呈现了中国古名物从官方雅正定名向市井通俗称谓演变、从全域通用向地域特色遗存分化的清晰脉络。 而且，通过蝙蝠 古今名称流变与民俗文化考论 ， 既印证 温州方言 “老鼠皮翼” 的语源来自上古雅音正名和语音演变 ，也 从 语言学 的角度 为古代温州移民史提供了 有效的依据 。

来 源：温州大典

原标题： “老鼠皮翼”，温州方言名物文化的千年遗存

作者 徐彩琴

本文转自：温州新闻网 66wz.com