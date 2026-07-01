洞头区领导开展“七一”走访慰问活动

洞头发布 2026-07-01 11:07:00

在中国共产党成立105周年到来之际，连日来，郭云强、何莉平、刘素婷、林铁、方烨等洞头区领导分别带队，走访慰问卸任村干部、老党员、困难党员，为他们送去党组织的关怀与温暖，并向全区广大党员致以节日祝福和诚挚问候。

在中国共产党成立105周年到来之际，连日来，郭云强、何莉平、刘素婷、林铁、方烨等洞头区领导分别带队，走访慰问卸任村干部、老党员、困难党员，为他们送去党组织的关怀与温暖，并向全区广大党员致以节日祝福和诚挚问候。

洞头区委书记郭云强一行先后前往鹿西乡鹿西村和口筐村，走访慰问卸任村干部余阿宽和叶献钦，向他们送上慰问金和节日祝福。

郭云强关切询问他们的身体状况、家庭情况与实际需求，认真倾听他们讲述早年深耕海岛、服务乡村的奋斗经历，并对两位老同志多年来为海岛发展作出的贡献表示感谢，希望他们保重身体，一如既往关心支持全区各项工作。他说，老党员是洞头发展的奠基者、见证者，他们扎根乡村基层、履职尽责、默默奉献，以实干笃行践行铮铮入党誓词，是基层干部群众学习的先进标杆，值得全社会尊崇与效仿。相关部门和属地、村社要时刻把老党员、困难党员的安危冷暖放在心上，多上门走访、多主动服务，做实做细日常服务保障工作，及时帮助他们解决生活中遇到的实际困难，让他们切实感受到党组织的温暖，安享幸福晚年。

洞头区委副书记、区长何莉平先后前往北岙街道城南社区和岭背社区，看望慰问困难党员庄瑞暖、金培锋，为他们送上暖心慰问与诚挚的节日祝福。交谈期间，何莉平亲切询问他们的日常生活、身体状况，倾听他们当下存在的实际难处与现实诉求。她充分肯定老党员的担当与付出，由衷感谢他们多年来为党的事业和洞头发展作出的积极贡献，并鼓励他们保重身体，保持积极乐观的生活态度，同时叮嘱属地街道、相关部门扛起责任，常态化做实做细服务保障工作，主动靠前走访对接，精准落实养老、帮扶等暖心举措，第一时间响应老党员需求、帮助化解各类难题，以细致周到的服务传递组织温度，真正把党组织的关心关怀送到老党员心坎上。

洞头区人大常委会主任刘素婷带队前往大门镇走访慰问困难党员陈问娒、王余华。慰问中，刘素婷细致询问老人身体健康、日常起居、家庭收入及当前面临的实际困难，认真倾听他们的诉求与心声，对两位党员多年来扎根海岛、支持村级各项工作、默默奉献基层表示感谢。希望他们放宽心态、保重身体。并现场叮嘱随行镇、村干部常态化做好困难党员、老党员帮扶关爱工作，时刻把党员冷暖放在心上，定期上门走访，精准落实帮扶举措，用心用情解决急难愁盼，切实把党组织的温暖送到党员心坎上，让广大党员真切感受到党组织的牵挂与关怀。

洞头区政协主席林铁一行前往北岙街道望海山庄、兵营巷，看望慰问区公安分局党员周峰田、区法院党员高能。林铁详细询问他们的生活近况，充分肯定他们立足岗位履职尽责、担当奉献的过往付出，希望他们保重身体，有难处及时向党组织反映，并为他们送上节日问候与美好祝福。林铁叮嘱相关部门要持续做好关怀帮扶工作，用心用情做好服务保障，及时协调解决他们生活中遇到的困难问题，让他们时刻感受到党组织的关心关爱。

洞头区委副书记方烨来到北岙街道中心街和东屏街道中仑村，走访慰问困难党员施中权和“光荣在党50年”纪念章颁发对象陈后艺。每到一处，方烨都与党员们亲切交谈，了解他们的身体近况与面临的难处，并充分肯定他们长期以来发挥的党员先锋作用。方烨叮嘱属地和相关部门要时刻把老党员和困难党员的冷暖记在心间，落实好各项暖心举措，将党组织的关怀送到党员身边。

来 源：洞头发布

原标题： 区领导开展“七一”走访慰问活动

本文转自：温州新闻网 66wz.com