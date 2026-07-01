乐清市委书记戴旭强调研企业上市工作

乐清发布 2026-07-01 11:08:09

6月30日，乐清市委书记戴旭强前往北白象镇、乐清经济开发区，调研企业上市工作。他强调，要牢固树立“抓企业上市就是抓经济转型”的鲜明导向，抢抓机遇、乘势而上，深入实施“凤凰行动”，以科技创新不断塑造发展新优势，政企携手奋力跑出上市加速度，为高质量发展注入更强劲动力。

6月30日，乐清市委书记戴旭强前往北白象镇、乐清经济开发区，调研企业上市工作。他强调，要牢固树立“抓企业上市就是抓经济转型”的鲜明导向，抢抓机遇、乘势而上，深入实施“凤凰行动”，以科技创新不断塑造发展新优势，政企携手奋力跑出上市加速度，为高质量发展注入更强劲动力。

戴旭强先后来到浙江创奇电气股份有限公司、浙江德威硬质合金制造股份有限公司，详细了解企业发展历程、科技创新、市场布局等情况，并与企业家面对面交流，听取企业上市进展情况相关意见建议。

戴旭强向企业家几十年如一日扎根实业、矢志创新，为乐清经济社会发展所作的贡献表示感谢。他指出，推动企业上市是企业规范经营、提升核心竞争力的重要途径。希望广大企业家认清发展大势、提振发展信心，抢抓窗口机遇期，锁定目标、加压奋进，借力资本市场不断做大做强、实现更好发展。要深耕主业谋发展，在坚守本业的同时主动布局新赛道，进一步加大研发投入、培育技术优势，用实打实的主业实力和科技含量不断提升企业的竞争力；要发挥龙头带动作用，加强与产业链上下游企业的协同合作，带动配套企业提质升级，赋能产业高质量发展；要科学统筹做好规划，学习借鉴成功案例，对照标准做好规范提升，持续加快上市步伐。

戴旭强强调，要扎实推进企业上市梯队建设，加快新兴产业、未来产业领域企业上市步伐，持续做强“1+2+X”现代化产业体系；要强化统筹协调和部门联动，组建专班、靠前服务，及时协调解决难题，精准提供帮扶指导，做到“企业吹哨、部门报到”，让企业轻装上阵拥抱资本市场、心无旁骛加快创新发展。

乐清市领导叶序锋参加活动。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强调研企业上市工作

记者 蔡甜甜/文 沈沁泽/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com