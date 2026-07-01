新华网 2026-07-01 11:21:53

据知情人士透露，美国知名投资人沃伦·巴菲特20年来首次暂缓向比尔及梅琳达·盖茨基金会进行年度捐赠，将等该基金会与美国已故富商杰弗里·爱泼斯坦一案关联的审查结果公布后再作定夺。

据知情人士透露，美国知名投资人沃伦·巴菲特20年来首次暂缓向比尔及梅琳达·盖茨基金会进行年度捐赠，将等该基金会与美国已故富商杰弗里·爱泼斯坦一案关联的审查结果公布后再作定夺。

美国《华尔街日报》6月29日援引知情人士的话报道，按照巴菲特此前向盖茨基金会许下的一项终身承诺，巴菲特每年6月或7月初都会向盖茨基金会捐赠旗下投资机构伯克希尔-哈撒韦公司股票，但今年首次中断了这一惯例。

2019年5月4日，在美国内布拉斯加州奥马哈市，沃伦·巴菲特在2019年度股东大会开幕前回答记者提问。新华社记者杨承霖摄

这名知情人士说，巴菲特可能会等到今年年底发表感恩节公开信时再宣布相关决定。

盖茨基金会近期因主席比尔·盖茨与爱泼斯坦的交往深陷舆论风波。美国司法部今年1月公开的相关文件显示，该基金会部分工作人员与爱泼斯坦也有通信往来。此后，巴菲特与盖茨的关系日渐“变质”。

据报道，盖茨基金会首席执行官马克·苏兹曼已委托威凯平和而德律师事务所，就该基金会与爱泼斯坦的往来情况进行专项审查，预计今夏公布结果。

知情人士说，巴菲特及其核心团队近期与盖茨基金会管理层保持沟通，以跟进审查进展。

伯克希尔-哈撒韦公司与盖茨基金会暂未对上述报道作出回应。

现年95岁的巴菲特自2006年开始捐赠名下资产。据《华尔街日报》统计，2006年至2025年，巴菲特已累计向盖茨基金会捐赠了价值约480亿美元的股票。2021年盖茨夫妇离婚后，巴菲特辞去盖茨基金会的受托人职务；2024年，巴菲特向媒体表示，他身故后将不再向该基金会捐赠资金。

来 源：新华网

原标题： 受爱泼斯坦案影响 巴菲特首次“断供”盖茨基金会

记者 王奕昕

本文转自：温州新闻网 66wz.com