新华网 2026-07-01 11:23:07

巴勒斯坦约旦河西岸消息人士说，以色列军队6月30日在这一地区多个城镇展开大规模突袭行动，搜查房屋并逮捕至少一名巴勒斯坦人。此前一天，以军在约旦河西岸中部比拉市打死一名15岁巴勒斯坦少年。

巴勒斯坦约旦河西岸消息人士说，以色列军队6月30日在这一地区多个城镇展开大规模突袭行动，搜查房屋并逮捕至少一名巴勒斯坦人。此前一天，以军在约旦河西岸中部比拉市打死一名15岁巴勒斯坦少年。

卡塔尔通讯社援引知情人士的话报道，以军6月30日闯入拉姆安拉和比拉的多个镇和村庄。在拉姆安拉以西的贝图尼亚镇，以军搜查一名巴勒斯坦男子的住所后将其逮捕。在拉姆安拉以北的阿卜维因镇，以军搜查了多处巴勒斯坦人房屋。

消息人士说，以军还闯入拉斯艾哈迈尔地区的6所房屋暴力搜查，并破坏一个监控系统。在纳布卢斯，以军进入一处慈善机构总部，在建筑内造成破坏，并突袭了该市以东的巴拉塔和阿斯卡尔难民营。在希伯伦以南的亚塔镇，以军搜查了多户人家并封锁部分道路，致当地居民和车辆通行受阻。

此前，巴勒斯坦卫生部6月29日发表声明说，以军当天在比拉市打死一名15岁的巴勒斯坦少年，后者头部和胸口中枪。以军回应称，其部队在执勤期间遭遇“暴动”，有石块砸向以军士兵，以军开火还击并击中一名嫌疑人。

2025年12月31日，在约旦河西岸图勒凯尔姆地区的努尔沙姆斯难民营，以色列挖掘机拆除巴勒斯坦居民的房屋。新华社发（尼达尔·艾仕塔耶摄）

卡塔尔通讯社报道说，在被占领的约旦河西岸和耶路撒冷，几乎每天都有以军暴力行动、定居者入侵和巴勒斯坦人被捕。

以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸部分地区，并无视国际社会反对建设犹太人定居点。本轮巴以冲突2023年10月爆发以来，以军主要在加沙地带推进军事行动，但在约旦河西岸也多次突袭抓捕巴勒斯坦人，轰炸所谓巴方武装人员藏身处；一些犹太定居者则频繁袭击巴勒斯坦平民。据巴勒斯坦卫生部门数据，本轮巴以冲突爆发以来，约旦河西岸已有至少1085名巴勒斯坦人死于以军或犹太定居者之手。

来 源：新华网

原标题： 以军在约旦河西岸发起大规模突袭行动

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com