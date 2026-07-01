新华网 2026-07-01 11:24:30

暑期临近，年轻群体不再满足于“打卡观光”，而是纷纷涌向山野溪流，追求“生命力”与真实体验，成为带动新一波潮流玩法的主力军，为暑期注入满满“活力”。

暑期临近，年轻群体不再满足于“打卡观光”，而是纷纷涌向山野溪流，追求“生命力”与真实体验，成为带动新一波潮流玩法的主力军，为暑期注入满满“活力”。

夏日出游“享受清凉”是优选

仲夏时节，吉林长白山以宜人气温成为天然的避暑秘境，吸引着大批游客前往。天池碧水、飞瀑流泉、万亩原始林海层层送凉，游客漫步地下森林、绿渊潭，纳凉观景，登顶天池邂逅云雾清风，畅享清爽夏日。

6月17日，江西省赣州市上犹县大金山漂流拉开今夏亲水狂欢序幕。广州游客曹龙飞分享道：“大金山漂流开幕，刚漂流完感觉项目非常刺激、太过瘾了。现在天气炎热，感觉这里很适合家长带小朋友或者情侣结伴来游玩，也推荐更多人来上犹体验山水与漂流的乐趣。”

6月21日，游客在湖北省襄阳市保康县后坪镇五道峡体验漂流。新华社发（杨东摄）

入夏以来，贵州避暑游的热度居高不下。贵阳的石龙洞景区凭借稀缺溶洞景观与优质服务走红，洞内一段仅60厘米的低矮通道，游客趴在桨板上穿行而过，洞内的碧蓝瑶池搭配着垂落的钟乳石，成为一道独特的景观。

同程旅行数据显示，截至5月15日，平台上冲浪相关旅行产品搜索热度环比增长136%，热门目的地包括山东青岛、海南万宁、海南三亚等地。青岛凭借海岸线和适宜的风浪条件，吸引了大批北方年轻用户前往体验冲浪、帆板等水上运动。

“运动度假”或成暑期游玩新风尚

同程旅行发布的《2026“运动度假”旅行趋势报告》显示，自今年立夏以来，人们户外活动参与度大幅攀升，平台上溯溪、徒步、骑行、攀岩等关键词搜索热度涨幅明显，浙江、广西、海南、安徽、广东等地成“运动度假”热门目的地流向。

5月4日，四川省眉山市丹棱县张场镇的老峨山风景区，小朋友在体验户外运动项目。新华社发（李华时摄）

黔西南凭借独特喀斯特山地户外运动资源，跻身国内热门运动度假目的地。随着“情绪消费”的崛起，年轻游客追求的不再是“到此一游”，而是深入当地的“情绪价值”与“独特体验”。黔西南州将“万峰成林处”的壮丽山水，转化为“时尚运动场”和“治愈旅居地”。

清晨，万峰林的晨雾尚未完全散去，来自深圳从事金融工作的张猛在“最美的马拉松赛道”上加速前行，“平时在格子间坐久了，感觉身体都要生锈了。来这里骑车，不是为了赶路，是为了找回呼吸的节奏。”

在山东日照的海滨景区，碧波荡漾、沙滩绵软、海风轻拂，蜿蜒海岸线成为绝佳的户外运动场，骑行爱好者沿着海边追逐海风，桨板爱好者在海中与浪花共舞，沙滩上排球、网球、匹克球等竞技比赛欢笑声不断。山海之间，清凉又治愈的夏日休闲新方式，吸引不少游客前来度假游玩。

6月28日，人们在山东省烟台市天越湾海水浴场体验水上运动（无人机照片）。

此外，四川邛崃皮缝峡谷徒步、内蒙古呼伦贝尔乌拉盖千米滑草等特色项目，也成为年轻游客的热门选择。业内分析认为，清凉只是夏日出行的基础加分项，真正打动年轻人的是自由感与探索感。（综编自央视网、人民网、光明网、中国青年网、贵州日报等）

来 源：新华网

原标题： 漂流、溯溪、轻极限 年轻人避暑主打一个“活力”

本文转自：温州新闻网 66wz.com