新华网 2026-07-01 11:25:22

美国联邦最高法院6月29日以5比4的投票结果，支持密西西比州一项法律，允许美国部分地方政府统计那些邮戳不晚于选举日、但送达较晚的选票。这一裁决将保证美国相关地区今年的国会中期选举照常举行。

美国联邦最高法院6月29日以5比4的投票结果，支持密西西比州一项法律，允许美国部分地方政府统计那些邮戳不晚于选举日、但送达较晚的选票。这一裁决将保证美国相关地区今年的国会中期选举照常举行。

选举照旧

密西西比州2020年新冠疫情期间颁布法律，允许邮寄选票在选举日后5个工作日内送达。2024年，共和党全国委员会和密西西比州自由党先后诉请推翻上述法律，获美国联邦第五巡回上诉法院支持，密西西比州方面随后向联邦最高法院提起上诉。

6月29日，在美国首都华盛顿，摄像机架设在美国最高法院前。新华社记者李睿摄

29日，联邦最高法院首席大法官约翰·罗伯茨、保守派大法官埃米·科尼·巴雷特与3名自由派大法官一同支持密西西比州法律。巴雷特代表多数派发表的意见书指出，美国联邦选举法律只规定选民必须在选举日结束前投票，却没有为选票何时收到设置最后期限，因此联邦法律未禁止地方政府“点算选举日前寄出但稍晚收到的选票”。

其他4名保守派大法官则发表反对意见称，当天的裁决结果“与法定文本、法律语境、历史实践和判例不符……恐进一步破坏美国民众对选举真实性的信心”。

据多家美国媒体报道，美国法律规定选票邮戳不得晚于选举日，但加利福尼亚、得克萨斯、纽约、伊利诺伊和阿拉斯加等约14个州和哥伦比亚特区政府设有数天乃至数周的邮寄选票宽限期，另有约15个州允许军人和海外选民的选票较晚收回。按美国《华盛顿邮报》说法，联邦最高法院29日的裁决降低了这些地区遭遇司法挑战的可能性。

总统反对

美国总统特朗普29日经由社交媒体宣称最高法院裁决是“巨大失败”，同时呼吁国会通过《保护美国选民资格法案》。该法案要求民众在进行选民登记时出示公民身份证明、现场投票时出示带照片身份证件，同时强制各州将本地选民登记名册移交联邦政府。目前国会参议院对法案的审议因民主党人集体反对而陷入停滞。

4月16日，美国总统特朗普在华盛顿白宫南草坪接受媒体采访。新华社发（李源清摄）

共和党全国委员会主席乔·格吕特斯则在裁决公布后称，共和党方面将推动国会通过立法要求各州选票必须在选举日结束前收回。

特朗普2020年竞选连任失败，此后一直将邮寄选票列为败选原因之一，并声称民主党人存在大规模选举舞弊，但没有提供切实证据。今年3月31日，特朗普签署行政令，要求各州实施更严格的邮寄选票规则，并指示联邦政府建立一份全国性的合格选民名单。该行政令还要求缺席选票只能寄送给各州批准的邮寄选票名单上的选民。然而据《华盛顿邮报》报道，马萨诸塞州一名联邦法官上周阻止有关缺席选票邮寄的条款施行，理由是各州政府而非总统才有权设定选举规则。

去年3月25日，特朗普也曾签署行政令，要求选民登记时提供美国公民身份证明，同时要求各州不得统计在选举日后收到的邮寄选票等。不过，美国一名联邦法官去年4月裁定，特朗普政府不得执行行政令中关于“选民登记时须提供美国公民身份证明”的核心条款。

这是5月11日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者李睿摄

两党之争

美国民主党选民更青睐邮寄选票，新冠疫情后不少非民主党选民也逐渐倾向于这一投票方式。据美国《华尔街日报》报道，美国智库布鲁金斯学会2025年研究指出，在2016、2018、2020和2022这几个举行总统选举或国会中期选举的年份，平均每1000万张邮寄选票仅发生4起舞弊事件。

据报道，联邦最高法院在本司法年度已审议多起关联选举和投票的案件。联邦最高法院4月29日就国会选区划分所作裁决被视为利好共和党，为美国南部多个共和党掌控州在中期选举前“拆分”民主党占优势选区清除障碍。

联邦最高法院目前仍在审议限制政党和竞选人之间协调开支的案件，若裁定取消限制，将显著扩充共和党人今年中期选举的资金库。

来 源：新华网

原标题： 总统反对无效 美最高法未限制中期选举邮寄选票

作者 海洋

本文转自：温州新闻网 66wz.com