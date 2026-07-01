学习强国温州学习平台 2026-07-01 11:59:21

AI微党课《何以照亮烟火人间》以数字科技赋能理论宣讲，将“以民为本”的改革之光与“精细治理”的城市之辉生动呈现。

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原标题： AI微党课《何以照亮烟火人间》

作者：花雨晴

本文转自：温州新闻网 66wz.com