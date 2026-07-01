“中考作文阅卷30秒快速打分”不实（2026·07·01）

全国网络辟谣 2026-07-01 19:06:36

辟 谣 “中考作文阅卷30秒快速打分”不实

详情：针对网传“中考作文阅卷仅看开头结尾、30 秒快速打分”的说法，2026年贵州中考语文学科阅卷组长、贵州师范学院文学与传媒学院院长杨波作出权威回应：作文作为语文阅卷重点，评卷全程设置多层规范流程。阅卷前，专家组结合本年度考题与全省考生答题实况，制定细化、精准的统一评分细则，筑牢科学打分基础。同时，阅卷现场同步落实全流程质量监控，实时抽查评卷标准执行情况，多重手段杜绝随意打分，全方位保障中考语文、作文阅卷公平公正，破除阅卷潦草打分的不实传言。（来源：“贵州辟谣”微信公众号）

辟 谣 “西湖网红打卡地‘神舟基地’全面封禁”不实

详情：近日，一些关于杭州西湖“神舟基地全面封禁”的帖子引发关注。有网友发帖称，“神舟基地全面封禁”、“所有网红点位都不能拍”，并配发了围栏和保安值守的照片。经当地媒体记者实地探访核查，西湖神舟基地水杉林入口确实设置了围栏，并有保安值守，但这是临时措施。西湖风景名胜区花港管理处工作人员表示，目前设置的是临时围栏，主要是为了配合树木修剪，同时保障游客安全。待养护工作结束后，这些临时围栏都会撤除，神舟基地不会封禁。（来源：杭州媒体网站联合辟谣平台）

误 区 量子通信能实现超光速传输信息？

真相：这种说法没有科学依据。量子通信，即便是目前最成熟、已实现商用的量子密钥分发，其本质是利用量子态生成和分发密钥，并非直接传输信息；而量子隐形传态等其他量子通信技术，也需要在一些步骤用到经典通信，所以其速度不会超过光速。

公众之所以产生“超光速”的误解，往往源于对“量子纠缠”的误读。纠缠粒子之间确实存在非局域的量子关联，但这种关联无法单独用于传递信息。物理学中的量子无通信定理早已证明，任何试图利用纠缠实现超光速通信的方案，都会因测量结果的完全随机性而失败。实际上，量子通信的核心价值在于其基于物理原理的“安全性”，而非“超高速”。它利用量子态的不可克隆性，使任何窃听行为在原理上都会被察觉。将量子通信渲染为“超光速传输”，既背离了物理基本定律，也混淆了其真正的技术优势。（来源：“科学辟谣”微信公众号）

通 报 助农樱桃集会现场直播造谣，网红李雨禅被行拘

详情：近日，自媒体博主李雨禅在陕西省咸阳市白良村直播时发布“樱桃里有虫”“大家可以7天有理由仅退款”“大集摊贩没有证”“大家快打12345！”等不实言论，引发当地助农樱桃集会秩序混乱，造成不良社会影响。当地市场监管部门表示，樱桃销售期间未收到消费者投诉，抽检也未发现质量问题。警方及群众反映，李雨禅在明知果农受灾情况下，仍刻意发布虚假言论、制造矛盾博取流量，严重损害果农利益。目前，李雨禅因寻衅滋事被警方依法行政拘留，案件正在进一步调查。（来源：“中国青年报”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com